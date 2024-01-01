Destanlaşan Türküler Şarkı Sözleri
Zara Destanlaşan Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Destanlaşan Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Destanlaşan Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara
Destanlaşan Türküler
-
Elif dedim be dedim aman
Yar ben sana ne dedim?
Elif dedim be dedim aman
Yar ben sana ne dedim?
***
Kuş kanadı kalem olsa aman
Ah yazılmaz benim derdim
Kuş kanadı kalem olsa aman
Ah yazılmaz benim derdim
***
Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
***
Yetiş anam, yetiş bubam aman
Ah çeyizim bohçalandı
Yetiş anam, yetiş bubam aman
Ah mezarım tahtalandı
-
Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu
O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta
Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta
***
Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü
Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü
-
Hekimoğlu Derler Benim Aslıma
Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime.
***
Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak,
Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek.
***
Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli,
Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli.
***
Konaklar Yaptırdım Döşetemedim,
Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim.
***
Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu,
Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.
-
-
Çökertmeden çıktım da Halilim
Aman başım selamet
Çökertmeden çıktım da Halilim
Aman başım selamet
***
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
***
Arkadaşım İbram Çavuş
Yoldaşlara emanet
Arkadaşım İbram Çavuş
Yoldaşlara emanet
***
Burası da Aspat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Telli kurşun yarası
***
Burası da Aspat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Yüreğime sancı saldı
Aman kurşun yarası
***
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
***
İpekli mendilimi Halil'im
Aman ürüzgar aldı
İpekli mendilimi Halil'im
Aman ürüzgar aldı
***
Çakır gözlü Gülsüm'ümü
Aman kolcular aldı
Çakır da gözlü Gülsüm'ümü
Aman kolcular aldı
***
Burası da Aspat değil Halil'im
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Telli kurşun yarası
***
Burası da Aspat değil Halil'im
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Telli kurşun yarası
***
Gidelim gidelim de Halil'im
Çökertme'ye varalım
Gidelim gidelim de Halil'im
Çökertme'ye varalım
***
Kolcular geliyor Halil'im
Nerelere kaçalım
Kolcular geliyor Halil'im
Nerelere kaçalım
***
Teslim olmayalım da Halil'im
Aman kurşun sıkalım
Teslim olmayalım da Halil'im
Aman kurşun sıkalım
***
Burası da Aspat değil Halil'im
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Telli kurşun yarası
***
Burası da Aspat değil Halil'im
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Telli kurşun yarası
-
-
Kırklar Dağı'nın düzü
Karanlık bastı bizi
Kör olasan zalım Suzan
Ziyaret çarptı bizi
***
Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarağ getir de tara
***
Gazi köşkü serindir
Dicle suyun derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlam karimdir
-
Hasan Dağı’nın gülleri
Ötüşüyor bülbülleri
Gazel okuyan dilleri
Görmedin mi Hasan Dağı
***
Hasan Dağı çatal matal
Arasında güller biter
Benim derdim senden beter
Ben de yandım Hasan Dağı
-
-
Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Yine zından oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Yine zından oldu dünya başıma
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Uzaktır yolların dolandım geldim
Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım
Günahı boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor
Günahı boynuna işte ben öldüm
Gönlüm ataşlara yandı gidiyor
Ömrüm boş hayale kandı gidiyor