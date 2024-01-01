Elif dedim be dedim Elif dedim be dedim aman Yar ben sana ne dedim? Elif dedim be dedim aman Yar ben sana ne dedim? *** Kuş kanadı kalem olsa aman Ah yazılmaz benim derdim Kuş kanadı kalem olsa aman Ah yazılmaz benim derdim *** Elifim noktalandı aman Az derdim çokçalandı Elifim noktalandı aman Az derdim çokçalandı *** Yetiş anam, yetiş bubam aman Ah çeyizim bohçalandı Yetiş anam, yetiş bubam aman Ah mezarım tahtalandı

Bir fırtına tuttu bizi Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta *** Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime. *** Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek. *** Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli. *** Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim. *** Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Çökertme Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halilim Aman başım selamet *** Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet *** Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet Arkadaşım İbram Çavuş Yoldaşlara emanet *** Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası *** Burası da Aspat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime sancı saldı Aman kurşun yarası *** Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı *** İpekli mendilimi Halil'im Aman ürüzgar aldı İpekli mendilimi Halil'im Aman ürüzgar aldı *** Çakır gözlü Gülsüm'ümü Aman kolcular aldı Çakır da gözlü Gülsüm'ümü Aman kolcular aldı *** Burası da Aspat değil Halil'im Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası *** Burası da Aspat değil Halil'im Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası *** Gidelim gidelim de Halil'im Çökertme'ye varalım Gidelim gidelim de Halil'im Çökertme'ye varalım *** Kolcular geliyor Halil'im Nerelere kaçalım Kolcular geliyor Halil'im Nerelere kaçalım *** Teslim olmayalım da Halil'im Aman kurşun sıkalım Teslim olmayalım da Halil'im Aman kurşun sıkalım *** Burası da Aspat değil Halil'im Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası *** Burası da Aspat değil Halil'im Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Telli kurşun yarası

Kırklar Dağının Düzü Kırklar Dağı'nın düzü Karanlık bastı bizi Kör olasan zalım Suzan Ziyaret çarptı bizi *** Köprü altı kapkara Ana gel beni ara Saçlarıma kumlar doldu Tarağ getir de tara *** Gazi köşkü serindir Dicle suyun derindir Ağlama sen garip anam Kadir mevlam karimdir

Hasan Dağı'nın Gülleri Hasan Dağı’nın gülleri Ötüşüyor bülbülleri Gazel okuyan dilleri Görmedin mi Hasan Dağı *** Hasan Dağı çatal matal Arasında güller biter Benim derdim senden beter Ben de yandım Hasan Dağı