Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Gönlümün içindedir
Gözden ırak sevgilim
Çekilmez biçimdedir
Bu iftirak sevgilim
Ah
Ah
Bu iftirak sevgilim
Bu iftirak sevgilim
Gözüm yolda, gönlüm sende
Tahammül kalmadı bende
Yok mu acep bir bilen de?
Seni ner'de bulayım?
Seni ner'de bulayım?
Gökte mi yerde misin?
Ya kimlerden sorayım?
Sonsuz seferde misin?
Ya kimlerden sorayım?
Sonsuz seferde misin?
Sanma ki cefasızım, ah, ah
Aşkımda vefasızım
Ah, ah, ah, ah
Sana ilk sözümdeyim sevgilim
Sevgilim, sevgilim
Ahdımda riyasızım, riyasızım sevgilim
Sevgilim
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...