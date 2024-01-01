Gönlümün içindedir Gözden ırak sevgilim Çekilmez biçimdedir Bu iftirak sevgilim Ah Ah Bu iftirak sevgilim Bu iftirak sevgilim Gözüm yolda, gönlüm sende Tahammül kalmadı bende Yok mu acep bir bilen de? Seni ner'de bulayım? Seni ner'de bulayım? Gökte mi yerde misin? Ya kimlerden sorayım? Sonsuz seferde misin? Ya kimlerden sorayım? Sonsuz seferde misin? Sanma ki cefasızım, ah, ah Aşkımda vefasızım Ah, ah, ah, ah Sana ilk sözümdeyim sevgilim Sevgilim, sevgilim Ahdımda riyasızım, riyasızım sevgilim Sevgilim

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...