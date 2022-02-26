Gönül Dağı Şarkı Sözleri Zara Gönül Dağı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Gönül Dağı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Dağı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Zara Gönül Dağı Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Dil gizli gizli, Dil gizli gizli *** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Yol gizli gizli, Yol gizli gizli *** Seher vakti garip garip bülbül öterken Kirpiklerim oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken *** Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Gel gizli gizli, gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Gel gizli gizli, gel gizli gizli Tüm Şarkıları