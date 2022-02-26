Gönül Dağı Şarkı Sözleri
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Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Dil gizli gizli, Dil gizli gizli
***
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Yol gizli gizli, Yol gizli gizli
***
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerim oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
***
Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Gel gizli gizli, gel gizli gizli