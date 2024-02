Bu aksam çok efkarlıyım Kalbim neden kan ağlıyor Bunu bir bilsen sevgilim Güneş solgun gündüz gece İçimde sen bir bilmece Izdırabı heceliyor Sensiz yalnız sensiz hiçim Gözyaşlarım yağmur gibi Yanağımı ıslatıyor Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini Yinede sana hasretim Dudaklarımda bir ateş Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız sensiz hiçim Canımsın sevgilimsin Sen benim her şeyimsin Hayatım anlamsız simdi Sendin bana neşe veren Seviyorum sevdim diyen Sen benim sıcak güneşim Güzel tatlı tek eşimdin Kara sevdam sevgilimdin Unutamam asla seni Her gün anıyorum seni Ne olursun dön dön bana Kollarım bekliyor seni Öpsem öpsem ellerini Yinede sana hasretim Dudaklarımda bir ateş Avuçlarımda alevsin Sensiz yalnız sensiz hiçim Canımsın sevgilimsin Sen benim her şeyimsin