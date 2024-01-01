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Zara Hastane Önünde İncir Ağacı Hastane Önünde İncir Ağacı Hastane önünde incir ağacı Annem ağacı Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı Annem ilacı *** Baştabip geliyor zehirden acı Annem oy acı Garip kaldım yüreğime dert oldu Annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu Annem yurt oldu *** Mezarımı kazın bayıra, düze Annem oy düze Yönünü çevirin sıladan yüze Annem oy yüze Yönünü çevirin sıladan yüze Annem oy yüze *** Benden selam edin sevdiğinize Sevdiğinize Başına koysun karalar bağlasın Annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın Annem ağlasın Tüm Şarkıları