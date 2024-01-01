Haydi Uğurla Şarkı Sözleri
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Yüreğim sevgi yolunda
Ağır ağır ilerlerken
Gönlüme sevdanın gölgesi
Birer birer düşerken
Sensizliğin tadına vardım
Ağlamak istedim
Sensizliğin tadına vardım
Ağlamak istedim
Vefasızsın, insafsızsın
Beni hiç anlamadın anlayamazsın
Işte gitmek zamanı çok zor gelsede
Artık gitmek zamanı yüreğim istemesede
Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim
Sevmeyeceğim kalbim paramparça
Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim
Sevmeyeceğim kalbim paramparça
Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim
Sevmeyeceğim
Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim
Sevmeyeceğim kalbim paramparça