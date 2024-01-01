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Zara Haydi Uğurla Haydi Uğurla Yüreğim sevgi yolunda Ağır ağır ilerlerken Gönlüme sevdanın gölgesi Birer birer düşerken Sensizliğin tadına vardım Ağlamak istedim Sensizliğin tadına vardım Ağlamak istedim Vefasızsın, insafsızsın Beni hiç anlamadın anlayamazsın Işte gitmek zamanı çok zor gelsede Artık gitmek zamanı yüreğim istemesede Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim Sevmeyeceğim kalbim paramparça Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim Sevmeyeceğim kalbim paramparça Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim Sevmeyeceğim Haydi uğurla gidiyorum birdaha dönmeyeceğim Sevmeyeceğim kalbim paramparça Tüm Şarkıları