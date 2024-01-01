Haykırdı Çıktı Meşeden (Köroğlu) Şarkı Sözleri
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Zara
Haykırdı Çıktı Meşeden (Köroğlu)
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Haykırdı çıktı meşeden
Haykırdı çıktı meşeden
Gün tutuldu temaşadan
Yâr, yâr, yâr, ey
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Arap atın üstündedir
Arap atın üstündedir
Ela gözler mestindedir
Yâr, yâr, yâr, ey
Düşman canın kastındadır
Düşman canın kastındadır
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Düşman canın kastındadır
Düşman canın kastındadır
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Han dönem akıtma yaşı
Han dönem akıtma yaşı
Yanar yüreğimin başı
Yâr, yâr, yâr, ey
Köroğlu'nun kan kardaşı
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Köroğlu'nun kan kardaşı
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen