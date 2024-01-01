Haykırdı çıktı meşeden Haykırdı çıktı meşeden Gün tutuldu temaşadan Yâr, yâr, yâr, ey Hiç korkmaz beyden, paşadan Hiç korkmaz beyden, paşadan Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Hiç korkmaz beyden, paşadan Hiç korkmaz beyden, paşadan Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Arap atın üstündedir Arap atın üstündedir Ela gözler mestindedir Yâr, yâr, yâr, ey Düşman canın kastındadır Düşman canın kastındadır Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Düşman canın kastındadır Düşman canın kastındadır Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Han dönem akıtma yaşı Han dönem akıtma yaşı Yanar yüreğimin başı Yâr, yâr, yâr, ey Köroğlu'nun kan kardaşı Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Köroğlu'nun kan kardaşı Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen Hiç korkmaz beyden, paşadan Köroğlu'nun kan kardaşı Ayvaz bu gelen, bu gelen Vay bu gelen, vay bu gelen