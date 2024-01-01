Herşey Yalan Dalıverdim düşünceye Okyanusda yüzer gibi Koşu verdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi Bomboş geldi dünya bana Herşey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi Herşey yalan var mı beni bir anlayan Herşey yalan bu dünyada var mı kalan Bilmiyorum neden durdu Gerçek varken varken hayal kurdu Neler gördü neler neler duydu Rüyalarda gezer gibi

Tutamıyorum Zamanı İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sustun mu hiç *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Karar ver... Karar ver... Ama karar ver tutamıyorum zamanı

Ayrılık Ateşten Bir Ok Ayrılık ateşten bir ok Nazlı yârdan hiç haber yok Benim derdim herkesten çok Benim derdim herkesten çok *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Sevda derler bir masalmış Yâr ellerle zevke dalmış Unut diye haber salmış Unut diye haber salmış *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar *** Ben nasıl yanmıyam dağlar? Dağlar, dağlar, dağlar Dağlar, dağlar, dağlar

Arkadaşım Bu akşam dertliyim içmeye geldim Doldur da bir kadeh ver arkadaşım Kahreden derdimi dökmeye geldim Dinle de bir ibret al arkadaşım Dinle de bir ibret al arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Evimden barkımdan ayrı kalmışım Gurbeti kendime mekan yapmışım Yanardağ misali yanıyor kalbim Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım Dünyada neler var göz arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bu güne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım

Hangimiz Sevmedik Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik? Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var Aşığın gözü kör kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldı yıkıldı yinede sevdi Ah o vefasızlar kıymet bilmedi Aşığın gözü kör kulağı sağır Doğruyu yanlışı ondan görmedik Yakıldı yıkıldı yinede sevdi Ah o vefasızlar kıymet bilmedi Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda var

Tanrı İstemezse Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrımısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can gidiyor Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gelde bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can gidiyor Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın