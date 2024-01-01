-
Kederli günlerimde arkadaş oldun bana
Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana
Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım
Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım
Ettiğin o yeminler söyle şimdi nerede
Anladım sevmiyorsun beni bu son günlerde
Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım
Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım
Şimdi çok derbederimyalnız sensin kederim
İnan bana sevgilimseni hala severim
Ayrılmaksa maksadın istersen ayrılalım
Barışmaksa maksadın hadi gel barışalım
-
Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
Son Gülü Soldurup Kalbime Gömdüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
İsmini Susturup Maziye Gömdüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Bir Bahar Akşamı Aşk Fani Bir Rüzgar Dı
Durmadı Kalmadı Bir Nefesim Kadar Dı
Senden Sonrası Mı Vardı, Senden Sonrası
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Hani Bu Dağların Ardından Güneş Doğmacaktı
Hani Bundan Başka Şehir De Barış Olmayacaktı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Sana Sarıldığım An Yağmur Duracak Tı
Bir Bahar Akşamı Sen Diye Öldüm Ben
Aşk Diye Öldüm Ben, Aşk Diye Öldüm Ben
-
Gönlümün içindedir
Gözden ırak sevgilim
Çekilmez biçimdedir
Bu iftirak sevgilim
Ah
Ah
Bu iftirak sevgilim
Bu iftirak sevgilim
Gözüm yolda, gönlüm sende
Tahammül kalmadı bende
Yok mu acep bir bilen de?
Seni ner'de bulayım?
Seni ner'de bulayım?
Gökte mi yerde misin?
Ya kimlerden sorayım?
Sonsuz seferde misin?
Ya kimlerden sorayım?
Sonsuz seferde misin?
Sanma ki cefasızım, ah, ah
Aşkımda vefasızım
Ah, ah, ah, ah
Sana ilk sözümdeyim sevgilim
Sevgilim, sevgilim
Ahdımda riyasızım, riyasızım sevgilim
Sevgilim
-
Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım
Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim
Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim
Bir gün olur unutursun demiştin sevgilim
Hicranını uyutursun demiştin sevgilim
Unutmadım unutmadım
Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim
Gönül oyunudur bunun izi kalmaz demiştin
Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim
-
Şu göğsüm yırtılıp baksan
Dikenler aynı güldendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
***
Bu dertten kurtulan yok mu
Dualar hangi dildendir
***
Şikayet bilmeyen kalbim
Kanar hep aynı eldendir
-
Sebeb sensin gönülde ihtilâle
Sürüklersin beni sonsuz melâle
Bilirsin müptelâyım ben ezelden
Belâ-yı âteşe, belki hayâle
Senin cevrin senin zulmünle şâdım
Niçin dursun figânı-ı şûle-zâdım
Benim sensin bu âlemde muradım
Düşürsen de beni sonsuz melâle
-
DiIşad oIacak diye kaç yıI avuttu feIek
Saçıma karIar yağmış boşuna yaz bekIemek
Ne büIbüI diIe geIdi ne de açtı bir çiçek
Saçıma karIar yağmış boşuna yaz bekIemek
-
Bakışı çağırır beni uzaktan ah
Bakışı çağırır beni uzaktan
Varınca çatılır kaşlar nedendir
Bir yandan hoşlanır azarlamaktan ha
Bir yandan hoşlanır azarlamaktan
Bir yandan hoşlanır azarlamaktan ah
Bir yandan gözünde yaşlar nedendir
Derindir alnımda gurbet çizgisi
Değişmez diyorlar bahtın yazısı
Gönlümün içinde var ki bir sızı ah
Her akşam yeniden başlar nedendir
Hasreti bağlayıp sazın teline ah
Hasreti bağlayıp sazın teline
Yıllardır çıkmışım gurbet eline
Düşmüşüm bu yüzden elin diline ah
Üstelik yar beni taşlar nedendir
-
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
-
Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim
Küsemem bahtıma ben sevmeyi kısmet bilirim
Eremem vaslına lakin erebilsem de yine
Doyamam vuslatına kendimi hasret bilirim
-
Ýnan inanki kimse bana senin gibi bakmadý
Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadý
Kimse beni senin gibi yakmadý
Leyla bile mecnun'da böyle iz býrakmadý
Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadý
-
Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir
Yıllar geçse de inan kalbimin esiridir
Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri
***
Her yerde hatıran var her şey seninle dolu
Her yerde senin ismin bu yol aşkımın yolu
Alamaz bin sevgili kalbimdeki şu yeri
Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri
-
Söyleyemem derdimi kimseye, dermân olmasın diye
İnleyen şu kalbimin sesini ağyâr duymasın diye
Sakladım gözyaşımı vefâsız o yâr görmesin diye
İnleyen şu kalbimin sesini ağyâr duymasın diye
-
Bırakma ellerimi
Bırakma yalnız beni
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
***
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu penceremde
Yalnız hatıran kaldı ahh
Boş kalan çerçevede
***
Aşkların en güzelini
Çılgınca sevenini
Yalnız sende bulmuştum
Yalnız senin olmuştum
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
***
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu penceremde
Yalnız hatıran kaldı ahh
Boş kalan çerçevede
-
Unutmadım seni ben unutmadım
Her zaman her zaman kalbimdesin
***
Aylar yıllar geçti söyle sen nerdesin
Anlaşıldı sen geri dönülmeyen yerdesin
Anlaşıldı sen geri gelmeyeceksin
***
Unutmadım unutamadım seni ben
Her zaman bendesin...
-
Kalbimaşkının bir esiri seven kalpse bir serseri
Sevgi tanrının bir eseri sevdimoldum serseri
Ne gündüzüm gecem var koca dünya ban dar
Çok üzgünüm kederli kalbi kırık serseri
Kalbimaşkının esiri oldum avare sevgili
Çekilmez oldu bu hayat veda edip gitmeli
-
Güller arasında seni bensiz gören olmuş
Gören olmuş
Aah gören olmuş
Gönlüm yüzünün rengine
Rengine
Düşmüş de ben olmuş
Aah ben olmuş
Ben olmuş
Aah ben olmuş
Ben olmuş
Duydum ki güzel gözlerini
Duydum ki güzel gözlerini
Çok seven olmuş
Aah aah duydum ki güzel gözlerini
Çok seven olmuş
Gönlüm yüzünün
Rengine
Düşmüş de
Aah ben olmuş
Ben olmuş
Aah ben olmuş
Ben olmuş
-
Dışarda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz bensiz
Dışarda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz bensiz
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz bensiz
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz bensiz
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz ben sensiz
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz ben sensiz
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
Aşk bir rüyaymış uyandık
Adı kaldı dilimizde
-
Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben
Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem?
Bir sisli hazân kesilir rûhum eğer görmesem
Neş'em de sen, hüznüm de sen, bilmem ki nasıl söylesem?
-
Yine nisan yağmurunda ıslanacağım
Oof yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim
Farkında olmadan üşüdüğümün
Hasret ateşiyle kavrulacağım
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim aah
Belki bir gün uzaklardan koşup gelirsin
Belki gördüğünde beni tanıyamazsın
Gücenirim diye sakın düşünme
Oof hayli zaman oldu canım, sen de haklısın
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
-
Bakmıyor çeşm-i siyah feryade
Yetiş ey gamze yetiş imdade
Gelmiyor hançer-i ebru dâde
***
Gel ne korkarsın ecel sima-ı derdimden benim
Kurtar Allah aşkına beni dünya-i derdimden benim
Yetiş ey gamze yetiş imdade
-
Ömrümce hep adım adım
Heryerde seni aradım
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
Kenarlarda köşelerde
Kadehlerde şişelerde
Ben kalbimden başka yerde
İnan seni bulamadım
-
Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı
Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı
Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
-
Dönsen de artık sevemem seni
Aşkın bu muydu sevmedin beni
YıIIarca koştum onun peşinden
O hayaI bizi terk edip gitti
***
Bir rüya gibi bir masaI gibi
En güzeI çağda aşkımız bitti
***
YaIvarma sakın dönemem sana
AyrıIdık artık yanma sen buna
YıIIarca koştum onun peşinden
O hayaI bizi terk edip gitti
***
Bir rüya gibi bir masaI gibi
En güzeI çağda aşkımız bitti
-
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
-
sen uzaklarda deıl
damarımda kanımsın
bn sensız yasayamam
hayatımsın canımsın
iste kolen olayım
istersen oldur bnı
***
baskasını sewersen
bılkı yasatmam senı(2)
............inan yasatmam senı....
bırazcık sevıyorsam sozlerıme darılma
senı kıskanıyorum benı yanından ayırma(2)
iste kolen olayım ıstersen oldur bnı baskasını sewersem bılkı yasatmam senı (2)(bılkı-inan)
bılmeden kırdım senı
bılerek asla olmas
ne olur affet benı
hatasız ınsan olmas(2)
(nakarat) iste koleen....
-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni, bana vermiyor
Hasretin içimde, bir alev gibi
Sensiz geçen her gün, bir asır gibi
Nerdesin sevgilim, dön artık bana
Düşmüşüm peşine bir deli gibi
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni, bana vermiyor, bana vermiyor
Bana vermiyor