Kızılkaya Kızılkaya, yare benim varıp gittiğimi söyle Ceketimi omuzuma vurup gittiğimi söyle Ceketimi omuzuma vurup gittiğimi söyle Düğün ola, bayram ola, kimler öle, kimler kala Düğün ola, bayram ola, kimler öle, kimler kala Atımı meçhul bir yola sürüp gittiğimi söyle Atımı meçhul bir yola sürüp gittiğimi söyle Muhabbetim gülüm ile, sohbetim bülbülüm ile Kadehleri elim ile kırıp gittiğimi söyle Kadehleri elim ile kırıp gittiğimi söyle İçmedim meyi şarabı, hep hissettim ızdırabı İçmedim meyi şarabı, hep hissettim ızdırabı Kendi başıma çorabı örüp gittiğimi söyle Kendi başıma çorabı örüp gittiğimi söyle Bahçe kapısı sürgülü, duvarı diken örgülü Bana düşen yaban gülü derip gittiğimi söyle Bana düşen yaban gülü derip gittiğimi söyle Hüzün sardı dört yanımı, depreştirdi hicranımı Hüzün sardı dört yanımı, depreştirdi hicranımı Kuş kadar kalan canımı verip gittiğimi söyle Kuş kadar kalan canımı verip gittiğimi söyle

Avuntu-Ötme Bülbül Umutlarım çölde bir nehir Sevdam gökteki yıldız Gözyaşlarım bir deniz olsa Bekleyeceğim Çölde bir nehir gibi Parlayan yıldız gibi Engin denizler gibi Özleyeceğim Suya hasret çöl (Suya hasret çöl) Yıldızsız gece (Yıldızsız gece) Yorgun kara bir deniz Benim Benim İstekli hasret bir benim Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta) Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki) Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle) Bilirim aşıksın güle Gülün hâli ya kim bile Bizim bahçedeki güle Dolaşıp el atma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?) Bülbüllerin aslı mısın? Kafeslerde besli misin? Benim kadar yaslı mısın? Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül

Eklemedir Koca Konak Eklemedir koca konak ekleme (aman aman) Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma *** Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman) Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum Orta da boylu bir yiğide vurgunum Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum Orta da boylu bir yiğide vurgunum *** Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman) Çektiler kolumdan beni tenhaya Çektiler kolumdan beni tenhaya *** Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman) Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir Bu gençlikte ölüm bana zor gelir Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir Bu gençlikte ölüm bana zor gelir

Avuntu Umutlarım çölde bir nehir Sevdam gökteki yıldız Gözyaşlarım bir deniz olsa Bekleyeceğim *** Çölde bir nehir gibi Parlayan yıldız gibi Engin denizler gibi Özleyeceğim *** Suya hasret çöl (Suya hasret çöl) Yıldızsız gece (Yıldızsız gece) Yorgun kara bir deniz Benim Benim İstekli hasret bir benim *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta) Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki) *** Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle) Bilirim aşıksın güle Gülün hâli ya kim bile Bizim bahçedeki güle Dolaşıp el atma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?) Bülbüllerin aslı mısın? Kafeslerde besli misin? Benim kadar yaslı mısın? Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül *** Ötme bülbül, ötme bülbül Ötme bülbül, ötme bülbül Derdi derde katma bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dert de sen katma bülbül

Sebebini Bileyim Suçum neyse cezamı ver çekeyim Bir ömürde yollarında öleyim Katip ol da ben boynumu bükeyim Kaldır aramızdan bu dargınlığı Katip ol da ben boynumu bükeyim Kaldır aramızdan bu dargınlığı Bileyim bileyim sebebini bileyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Bileyim bileyim sebebini bileyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Bir dağ olsan konuşurdun benimle Bir taş olsan acıtırdın canımı Yeter al başımı akıt kanımı Kaldır aramızdan bu dargınlığı Yeter al başımı akıt kanımı Kaldır aramızdan bu dargınlığı Bileyim bileyim sebebini bileyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Bileyim bileyim sebebini bileyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Bileyim bileyim sebebini bileyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim Hakim ol da savcı ol da Ben cezamı çekeyim

Anadolu Anadolu Anadolu Dört bir yanı sevda dolu Veysel dolu Yunus dolu Abdal dolu Rumi dolu Hak aşkına gönül veren Aşık dolu Anadolu Anadolu Anadolu Dört bir yanı bilge dolu Tarih dolu kültür dolu Şehit dolu göçler yolu Hak aşkına gönül veren Aşık dolu Anadolu

Armut Ağacı Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı Kalksın semah eylesin anaynan bacı Kalksın semah eylesin anaynan bacı Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni İki durnam gelir pirim Bağdat elinden İki durnam gelir pirim Bağdat elinden Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden? Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden? Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa Kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa Meydana gel meydana, meydana gel meydana Meydan erenlerindir, semah dönenlerindir Semah dönenlerindir dost dost

Gel He Bele Sen orada ben burada biraz yakın olalım Dal ile asma gibi birbirini saralım Sen orada ben burada biraz yakın olalım Dal ile asma gibi birbirini saralım Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Yak ateşi ateşi Kızgın ocağın taşı Ateşlerde yanası Oğlan babanın başı Yak ateşi ateşi Kızgın ocağın taşı Ateşlerde yanası Oğlan babanın başı Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Senin için yaptırdım kadifeden minderi Çek altına da otur O gaybana andırı Senin için yaptırdım kadifeden minderi Çek altına da otur O gaybana andırı Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Gel ha bele gel ha bele bu yana Bir şey diyeyim sana Sevdan öldürür beni oy Kül oldum yana yana Gel ha bele gel ha bele bu yana

Türküler Susmaz Davul olur zurna olur tar olur Türküler susmaz dostum bir destan olur Davul olur zurna olur tar olur Türküler susmaz dostum bir destan olur Yağmur olur dolu olur kar olur Türküler susmaz dostum türküler susmaz Türküler susmaz türküler gürler Akan sulardan daha özgür türküler Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler Uçan kuşlardan daha özgürler Halay olur zeybek olur bar olur Her gönülde başka başka yar olur Halay olur zeybek olur bar olur Her gönülde başka başka yar olur Dert çeken oldukça türkü var olur Türküler susmaz dostum türküler susmaz Türküler susmaz türküler gürler Akan sulardan daha özgür türküler Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler Uçan kuşlardan daha özgür türküler Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler Akan sulardan daha özgür türküler Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler

Bir Tipiye Yakalandım Bir tipiye yakalandım yaz günü Vah bana bana bana Nasıl iştir anlamadım ne bilem Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma Ak düştü saçıma ararım dünü Vah bana bana bana Nasıl iştir anlamadım ne bilem Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma Bilemedim bahar ile yazımı Vah bana bana bana Felek bilmem çektiğime razımı Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma Elim tutmaz çalamam ki sazımı Vah bana bana bana Nasıl iştir anlamadım ne bilem Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma Aşık Emrah Figan ile zar ile Vah bana bana bana Parelendi yürek bir çift söz ile Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma Dost selamın olmaz tatlı dil ile Vah bana bana bana Nasıl iştir anlamadım ne bilem Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma

Dostum Dostum Bin cefalar etsen almam üstüme, oy (üstüme, oy) Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy (dillerin, oy) Varıp yad ellere meyil verirsen, oy (verirsen, oy) Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** İlahi onmaya yârdan ayıran, oy (ayıran, oy) Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy (dost uyar, oy) Kula gölge ise Allah'a ayan, oy (dost ayan, oy) Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy (dermişler, oy) Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy (kıymışlar, oy) İster isem Dünya malın vermişler, oy (vermişler, oy) Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum? Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım *** Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum? Dostum, dostum dostum Dostum gelsene canım

Yeni Hamamın Üstündeyim Yeni hamamın üstüyem balam Ergen oğlanın dostuyam Zülüflerin eğende Bir birine değende Keşke orada olaydım Anan seni döğende Yeni hamamın üstüyem Ergen oğlanın dostuyam Elin elime değeydi balam Kolun boynuma dalaydı Bu dağın karı menem Yel vursa erimenem Eller ne derse desin Ben sene yerinmenem Elim elime değeydi balam Kolun boynuma dolaydı

Değmen Benim Gamlı ... Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar *** Evven bağban idim dostun bağında Evven bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar *** Kumru gibi gökyüzünde dönende Kumru gibi gökyüzünde dönende Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda vay Baykuş gibi viran yurda Konanda konanda konanda vay *** Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Çok ağladım mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şirin yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay Şirin gibi zülfü yardan Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay

Şad Olup Gülmedim (u.h bozlak) Şad olup gülmedim de eller içinde Benim gülüm soldu güller icinde Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde Gitti benim nazlı yarim, gelmedi Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde Gitti benim nazlı yarim, gelmedi *** Gurbete gideni de gelmez diyorlar Akar gözyaşlarım, dinmez diyorlar Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar Gitti benim nazlı yarim, gelmedi Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar Gitti benim nazlı yarim, gelmedi