Efsane Sensin Şarkı Sözleri
Zara Efsane Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Efsane Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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kaldim anam gurbet elde hasret sabrimi deniyor
yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor
yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor
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nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor
ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor
ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor
***
kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor
kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor
***
Benden garip dertli anam senden ayri olmaz yaram
ne sarilan ne seven var eller sen degil ki anam
ne arayan ne soran var caresizim halim yaman.
***
nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor
ben nezaman bir of çeksem hatrima anam geliyor
ben nezaman bir of çeksem imdada anam geliyor
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kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor
kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor (3x)
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Cesaretini hemen topla
Hayat her gün yepyeni bir oyun aslında
Hadi oynasana (Hadi oynasana)
***
Tesadüf yok, azmimiz çok
Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok
Caymasana (Caymasana)
***
Efsane sensin
Alkışlar kopsun
Korkular, özgüveninle yok olsun
***
Kendinin farkına var ki yorulma
Kalıplarını kır başarmak ruhunda
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Tesadüf yok, azmimiz çok
Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok (yok)
Caymasana
***
Efsane sensin
Alkışlar kopsun
Korkular, özgüveninle yok olsun
***
Kendinin farkına var ki yorulma
Kalıplarını kır başarmak ruhunda
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı bir numara
***
Kazanan hep bizdik
Kazanan hep bizdik
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı bir numara