kaldim anam gurbet elde hasret sabrimi deniyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor yüzünü göreyim gel de eller beni göndermiyor *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of ceksem hatrima anam geliyor *** kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor kizim diyor, gözüm diyor, aglama sus kuzum diyor *** Benden garip dertli anam senden ayri olmaz yaram ne sarilan ne seven var eller sen degil ki anam ne arayan ne soran var caresizim halim yaman. *** nerde bir yolcuyu görsem aklima silam geliyor ben nezaman bir of çeksem hatrima anam geliyor ben nezaman bir of çeksem imdada anam geliyor *** kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor kizim diyor gözüm diyor aglama sus kuzum diyor (3x)

Cesaretini hemen topla Hayat her gün yepyeni bir oyun aslında Hadi oynasana (Hadi oynasana) *** Tesadüf yok, azmimiz çok Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok Caymasana (Caymasana) *** Efsane sensin Alkışlar kopsun Korkular, özgüveninle yok olsun *** Kendinin farkına var ki yorulma Kalıplarını kır başarmak ruhunda *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Tesadüf yok, azmimiz çok Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok (yok) Caymasana *** Efsane sensin Alkışlar kopsun Korkular, özgüveninle yok olsun *** Kendinin farkına var ki yorulma Kalıplarını kır başarmak ruhunda *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı bir numara *** Kazanan hep bizdik Kazanan hep bizdik Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı bir numara