Seninle kopardık, bütün bağları Her şey bitti artık, bil bundan sonra Seninle kopardık, bütün bağları Her şey bitti artık, bil bundan sonra Kırıldı gönlümün, umut dalları Kendine bir sevgi, bul bundan sonra Kırıldı gönlümün, umut dalları Kendine bir sevgi, bul bundan sonra Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan Maziyi hatırla, zaman bulursan Neyleyim sevgilim, pişman olursan Başını taşlara, vur bundan sonra Kurtuldum kurtuldum, senden böylece İbadet başlattım, artık her gece Dualarla böyle, mutluyum bence Tanrıyla aramda, aşk bundan sonra Bitmesin isterdim umutlarımız Bitmesin isterdim duygularımız Bitmesin isterdim umutlarımız Bitmesin isterdim duygularımız Ne çıkar sel olsa, göz yaşlarımız Yeniden başlamak, zor bundan sonra Ne çıkar sel olsa, göz yaşlarımız Yeniden başlamak, zor bundan sonra Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan Maziyi hatırla, zaman bulursan Neyleyim sevgilim, pişman olursan Başını taşlara, vur bundan sonra Kurtuldum kurtuldum, senden böylece İbadet başlattım, artık her gece Dualarla böyle, mutluyum bence Tanrıyla aramda, aşk bundan sonra