Kurtuldum Şarkı Sözleri
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Seninle kopardık, bütün bağları
Her şey bitti artık, bil bundan sonra
Seninle kopardık, bütün bağları
Her şey bitti artık, bil bundan sonra
Kırıldı gönlümün, umut dalları
Kendine bir sevgi, bul bundan sonra
Kırıldı gönlümün, umut dalları
Kendine bir sevgi, bul bundan sonra
Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan
Maziyi hatırla, zaman bulursan
Neyleyim sevgilim, pişman olursan
Başını taşlara, vur bundan sonra
Kurtuldum kurtuldum, senden böylece
İbadet başlattım, artık her gece
Dualarla böyle, mutluyum bence
Tanrıyla aramda, aşk bundan sonra
Bitmesin isterdim umutlarımız
Bitmesin isterdim duygularımız
Bitmesin isterdim umutlarımız
Bitmesin isterdim duygularımız
Ne çıkar sel olsa, göz yaşlarımız
Yeniden başlamak, zor bundan sonra
Ne çıkar sel olsa, göz yaşlarımız
Yeniden başlamak, zor bundan sonra
Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan
Maziyi hatırla, zaman bulursan
Neyleyim sevgilim, pişman olursan
Başını taşlara, vur bundan sonra
Kurtuldum kurtuldum, senden böylece
İbadet başlattım, artık her gece
Dualarla böyle, mutluyum bence
Tanrıyla aramda, aşk bundan sonra