Kütahya'nın pınarları akışır, Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır *** Asalı'ya çuha şalvar yakışır *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? *** Salın gelip musallaya dayandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı *** Seni vuran oğlan nasıl dayandı? *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?