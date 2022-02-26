Kütahya'nın Pınarları Şarkı Sözleri
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Zara
Kütahya'nın Pınarları
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Kütahya'nın pınarları akışır,
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
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Asalı'ya çuha şalvar yakışır
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Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
***
Salın gelip musallaya dayandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
***
Seni vuran oğlan nasıl dayandı?
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?