-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Uykuda dahi yürüyom
Kalmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece
-
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Kalenin dibinde bir taş olaydım
Gelene gidene, gidene, gidene yoldaş olaydım
Gelene gidene, gidene, gidene yoldaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
Bacısı güzele gardaş olaydım
Kalk gidek meyhana hanaya
Çayhana hanaya, meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalk gidek meyhana hanaya
Çayhana hanaya, meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Kalenin dibinde üç ağaç incir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe, boynunda zincir
Elinde kelepçe kelepçe kelepçe, boynunda zincir
Zinciri çok sallama, kolların incir
Zinciri çok sallama, kolların incir
Kalk gidek meyhana hanaya
Çayhana hanaya, meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
Kalk gidek meyhana hanaya
Çayhana hanaya, meyhana hanaya
Baba gönlüm eylensin
Yarın Hakk'ın divanında, divanında, divanında
Doğru da söylensin
-
Ey sevdiğim sana şikayetim var
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Bende bir insanım birde canım var
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy
Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyım oy oy
***
Eski günler hayalimden gitmiyor
Dün dediğin bugünkünü tutmuyor
Yiğidim ya gücüm sana yetmiyor
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy
Zalımsın oy oy hayınsın oy oy ne deyim oy oy
***
Akarsuyum böylemiydi ahdımız
Onun için viran oldu tahtımız
Ümidim yok gülmez oldu bahtımız
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy
Zalımsın oy oy hayınsız oy oy ne deyim oy oy.
-
Elif dedim be dedim aman
Yar ben sana ne dedim?
Kuş kanedi kalem olsa aman
Ah yazılmaz benim derdim
***
Elifim noktalandı aman
Az derdim çoklandı
Yetiş anam yetiş bubam aman
Ah çeyizim bohçalandı
Yetiş anam yetiş bubam aman
Ah mezarım tahtalandı
-
Ben bir gurbet türküsünde, akşamın mavi örtüsünde
Öyle durdum bekliyordum geçmeyenler köprüsünde
Ten kokunu duyuyordum, yolların saç örgüsünde.
Ah şu eller, eller eller, gurbet eller yetti gayrı
Birbirini çok sevenler, böyle durmaz ayrı ayrı.
Sen bir yerde ben bir yerde, ayrı düştük aynı yerde.
Senden önce bilmiyordum, şimdi düştüm ben bu derde.
Gurbet olmuş sıla olmuş, ayrılık var, var ya sende
-
Hakîkat bir gizli sırdır
Açabilirsen gel beri
Küfr içinde îman vardır
Seçebilirsen gel beri
***
Açıldı cennet kapusu
Lâ’l ü gevherdir yapusu
Kıldan incedir köprüsü
Geçebilirsen gel beri
***
Cânımız melek canıdır
Tenimiz Selmen tenidir
İçtiğim arslan kanıdır
İçebilirsen gel beri
***
Pîrimden öğüt almışam
Üstâdımdan ders almışam
Men kanadım bağlamışam
Uçabilirsen gel beri
***
Men bağçelerin gülüyem
Ayn-ı cem’in bülbülüyem
Kırk kapunun kilidiyem
Açabilirsen gel beri
***
Şah Hatâyî"m eydür heman
Dağları bürüdü duman
***
İşte İncil iste Kur’an
Seçebilirsen gel beri
-
Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez
Kıratın acemi konağı tutmaz
Oğlun da çok küçük yerini tumaz
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür
Kıratının sekisinden bilmişler
Seni öldürmeye karar vermişler
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği ketenden yilek
Al kana boyanmış don ile göynek
Sana nasip oldu ecelsiz ölmek
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi
Üzengiler ayağını boşladı
Yağlı kurşun iliğine işledi
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Karlık ile başkadın pınar arası
Çok mu imiş Cemal'ımın yarası
Ağlayıp geliyor garip anası
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Cemal'ın giydiği kadife şalvar
Dükkânın kilidi cebinde parlar
Oğlun da çok küçük beşikte ağlar
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratın üstünde bir uzun yayla
Ne desem ağlasam kaderim böyle
Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Kıratım başımda oturmuş ağlar
Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar
Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
Giden Cemal gelir mi de yerine
İçerimde yaram indi derine
Cemal düşta kahpelerin şerine
Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım
Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım
-
Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Derman arar iken derde düş oldum
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
***
Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
***
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
-
Divane aşuk gibi de
Dolaşırum yollarda
Divane aşuk gibi de
Dolaşırum yollarda
Yâr senin sebebine
Yâr senin sebebine
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul
Yâr senin sebebine
Yâr senin sebebine
Kaldım İstanbul'larda
Kaldım İstanbul
Baban beni babamdan da
Bir kerecik istesin
Baban beni babamdan da
Bir kerecik istesin
Allah'ın emriyle
Allah'ın emriyle
Gelinim olsun desin
Gelinim olsun
Allah'ın emriyle
Allah'ın emriyle
Gelinim olsun desin
Gelinim olsun
Sar belune belune de
Trabulus kuşağı
Sar belune belune de
Trabulus kuşağı
Yâr sen hele der misun?
Yâr sen hele der misun?
Alsam ha bu uşağu
Alsam ha bu u
Yâr sen hele der misun?
Yâr sen hele der misun?
Alsam ha bu uşağu
Alsam ha bu u
Yüksek dağun guşuyum da
Selviye gonacağum
Yüksek dağun guşuyum da
Selviye gonacağum
İste beni bubamdan
İste beni bubamdan
Vermezse gaçacağum
Vermezse gaça
İste beni bubamdan
İste beni bubamdan
Vermezse gaçacağum
Vermezse gaça
Al şalum yeşil şalum da
Dünyayı dolaşalum
Al şalum yeşil şalum da
Dünyayı dolaşalum
Sen yağmur ol ben bulut
Sen yağmur ol ben bulut
Maçka'da buluşalum
Maçka'da bulu
Sen yağmur ol ben bulut
Sen yağmur ol ben bulut
Maçka'da buluşalum
Maçka'da buluşalum
-
Fikrimden geceler yatabilmirem
Bu fikri başımdan atabilmirem
Neyleyim ki sene çatabilmirem
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrılık
Uzundur hicrinle kara geceler
Bilmirem men kendim hara geceler
Bir oktur kalbime yara geceler
Ayrılık ayrılık aman ayrılık
Her bir dertten ala yaman ayrı
-
Bulut bulut üstüne aman aman of
Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman
Bulut yağmur üstüne ömrüm belalım aman
Bulut gurbanın olayım aman aman of
Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman
Doğma yarin üstüne ömrüm belalım aman
-
Hayal kurdum,dedim dağlar benimdir
Ne bir geçit,ne de bir yol verdiler
Dedim allı güllü dağlar benimdir
Ne yeşerdi ne de çiçek verdiler
Dedim bir güzeli ben de seveyim
Kaş çattılar bir de sitem ettiler
Dedim kader ben de biraz güleyim
Ne bir cevap ne de bir ses verdiler
***
Feryat ettim dedim günahım nedir?
Sevene sevgisiz oldun dediler
Dedim bir çaresi yok mu bu işin?
Sen bu derdi kendin buldun dediler
Dedim bu ızdırap ne zaman biter
Yoldaşındır çile senin dediler
Dedim ölüm gelsin beni kurtarsın
Dolmadı zamanın günün dediler.
-
Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel, haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salına da salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Yar nerden geleyim
Hep Sarmışlar Yolları
Salına da Salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
Salına da Salına da gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
-
Bugün benim efkarım var, zarım var
Bugün benim efkarım var, zarım var
Değme felek değme, değme telime benim
Değme felek değme, değme telime benim
Gül yüzlü cananı yar yar elden aldırdım
Gül yüzlü cananı yar yar elden aldırdım
Ecel oku değdi yar yar gülüme benim
Değme felek değme, değme telime benim
Değme felek değme, değme telime benim
Lokman hekim geIse dost dost sarmaz yarayı
Lokman hekim geIse dost dost sarmaz yarayı
HiIebaz dostunan yar yar açtık arayı
HiIebaz dostunan yar yar açtık arayı
Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı
Ne köşkümü koydu yar yar ne de sarayı
BaykuşIar tünedi dost dost daIıma benim
Değme felek değme, değme telime benim
Değme felek değme, değme telime benim
ÖzIemiyem başım yar yar dumanIı dağIar
ÖzIemiyem başım yar yar dumanIı dağIar
GözIerim yaşIı da yar yar içim kan ağIar
GözIerim yaşIı da yar yar içim kan ağIar
Güz ayIarı geIdi yar yar bozuIdu bağIar
Güz ayIarı geIdi yar yar bozuIdu bağIar
Hazan yeIi değdi değdi güIüme benim
Değme felek değme, değme telime benim
Değme felek değme, değme telime benim
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Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı
Gine ner'den geliyo'n da mahlenin yakışığı?
Gine ner'den geliyo'n da mahlenin yakışığı?
Vay ner'desin ner'desin, kaldır camın perdesin
Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin
Karşıdan geçti gelin, elinde testi gelin
Salan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin
Salan boyun göreyim de gençliğim geçti gelin
Vay ne olur ne olur, sevda sırınan olur
Gözdür âlemi gezer de gönül birinen olur
Gözdür âlemi gezer de gönül birinen olur
Vay ner'desin ner'desin, kaldır camın perdesin
Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin
Diyeceğim ço' amma da pek kalabalık yerdesin
-
Haykırdı çıktı meşeden
Haykırdı çıktı meşeden
Gün tutuldu temaşadan
Yâr, yâr, yâr, ey
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Arap atın üstündedir
Arap atın üstündedir
Ela gözler mestindedir
Yâr, yâr, yâr, ey
Düşman canın kastındadır
Düşman canın kastındadır
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Düşman canın kastındadır
Düşman canın kastındadır
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Han dönem akıtma yaşı
Han dönem akıtma yaşı
Yanar yüreğimin başı
Yâr, yâr, yâr, ey
Köroğlu'nun kan kardaşı
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Köroğlu'nun kan kardaşı
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
Hiç korkmaz beyden, paşadan
Köroğlu'nun kan kardaşı
Ayvaz bu gelen, bu gelen
Vay bu gelen, vay bu gelen
-
Hastane önünde incir ağacı
Annem ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Annem ilacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Annem ilacı
***
Baştabip geliyor zehirden acı
Annem oy acı
Garip kaldım yüreğime dert oldu
Annem dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu
Annem yurt oldu
***
Mezarımı kazın bayıra, düze
Annem oy düze
Yönünü çevirin sıladan yüze
Annem oy yüze
Yönünü çevirin sıladan yüze
Annem oy yüze
***
Benden selam edin sevdiğinize
Sevdiğinize
Başına koysun karalar bağlasın
Annem bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın
Annem ağlasın
-
Sarı yazma yakışmaz mı güzele
Sarardı gül benzim döndü gazele oy oy
Ben gidiyom sen yarini tazele
Al da beni taştan taşa çal güzel
Ben gidiyom sen yarini tazele
Al da beni taştan taşa çal güzel
Sevda köşesine bıraktım postu
Muhabbet kadimdir unutmam dostu
Aman yarin ak eline olayım testi
Al da beni taştan taşa çal güzel
Yarin ak eline olayım testi
Al da beni taştan taşa çal güzel
-
Ah aman sille sille sille
Attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile
Şu Sille den gece de geçtim
Görmedim annem annem annem annem annem
Görmedim annem annem annem annem annem
Acı da tatlı sular içdim
Ölmedim annem annem annem annem annem
Ölmedim annem annem annem annem annem
Ah aman sille sille sille attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile
Şu Sille nin ufacık ta tefecik taşları
Annem annem annem annem taşları
Taşları annem annem annem annem taşları
Ah kalem olmuş yazıyor
Kaşları annem annem annem annem kaşları
Kaşları annem annem annem annem kaşları
Ah aman sille sille sille attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile
Aman sille sille sille attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile
Ah aman sille sille sille attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile
Ah aman sille sille sille attığın sille
Çektiğim çile çile çile çile yar çile