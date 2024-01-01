Yine nisan yağmurunda ıslanacağım Oof yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim Farkında olmadan üşüdüğümün Hasret ateşiyle kavrulacağım Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim aah Belki bir gün uzaklardan koşup gelirsin Belki gördüğünde beni tanıyamazsın Gücenirim diye sakın düşünme Oof hayli zaman oldu canım, sen de haklısın Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim Hayatın bulanık sellerindeyim İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden Göreceksin beni, ben ne haldeyim Göreceksin beni, ben ne haldeyim Göreceksin beni, ben ne haldeyim