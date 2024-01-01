Nisan Yağmuru Şarkı Sözleri
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Yine nisan yağmurunda ıslanacağım
Oof yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim
Farkında olmadan üşüdüğümün
Hasret ateşiyle kavrulacağım
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim aah
Belki bir gün uzaklardan koşup gelirsin
Belki gördüğünde beni tanıyamazsın
Gücenirim diye sakın düşünme
Oof hayli zaman oldu canım, sen de haklısın
Benim böyle feryadımı duymuyor musun?
Sensin benim tek tesellim, anlamıyorsun
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
Şimdi çok uzaklarda, gurbet ellerindeyim
Hayatın bulanık sellerindeyim
İstersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Oof istersen, sessiz gel, gel haber vermeden
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Göreceksin beni, ben ne haldeyim
Göreceksin beni, ben ne haldeyim