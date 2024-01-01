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Amman
Amman, amman
Aman, ben bir garip bülbül idim
Sarpa tünedim
Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim
Ben bu kara bahtı çok yerlerde sınadım
Kara taşa bassam izim bellidir
Amman
Amman, amman
Aman, yüce dağ başında
Bir top kar idim
Yel vurdukça ılgıt ılgıt eridim
Evvel yârin sevdiği de ben idim
Şimdi gurbet gurbet gezen ben oldum
-
Başımda Altın Tacım
Hem Susuzum Hem Açım
Yarimi Bana Verin
Gerisi Anam Bacım
***
Yarimi Bana Verin
Gerisi Anam Bacım
Gidiyorum Evinizden Gülüm
Kurtulam Dilinizden
***
Yeşil Baş Ördek Olsam
Su İçmem Gölünüzden
Yeşil Baş Ördek Olsam
Su İçmem Gölünüzden
-
Zeytinyağlı yiyemem aman
Basma da fistan giyemem aman
Basma da fistan giyemem aman
Senin gibi cahile
Ben efendim diyemem aman
Ben efendim diyemem aman
***
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
***
Kara üzüm asması
Ah, yeşil olur yazması
Ah, yeşil olur yazması
Ben yârimden ayrılmam
Ah, kara yazı yazmasın
Mevla'm kara yazı yazmasın
***
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
***
Asmadan üzüm aldım
Sandıkla çeyiz sardım
Sandıkla çeyiz sardım
Verin benim yârimi
Annemden izin aldım
Annemden izin aldım
***
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
Kaldım duman içi dağlarda
Sevgili yârim nerelerde?
-
Gele gele geldik
Bir kara taşa
Yazılanar gelir
Sağ olan başa
Emman efendim
Yazılanar gelir
Sağ olan başa
Emman efendim
Bizi hasret koyan
Kavim kardaşa
Bir ayrılık, bir yoksulluk
Bir ölüm
Emman efendim
Bir ayrılık, bir yoksulluk
Bir ölüm
Emman efendim
Nice sultanları
Tahttan indirir
Nicesinin
Gül benzini soldurur
Emman efendim
Nicesinin
Gül benzini soldurur
Emman efendim
Niceleri dönmez
Yola gönderir
Bir ayrılık, bir yoksulluk
Bir ölüm
Emman efendim
Bir ayrılık, bir yoksulluk
Bir ölüm
Emman efendim
-
Oy çalamadum gitti
Sürmene havasuni
Oy çalamadum gitti
Sürmene havasuni
Bu yıl da yiyemedum
Hamsunin tavasuni
Gel yanuma yanuma
Gidelum yali yali
Sürmene yolun uzak
Kurdular bize tuzak
Sürmene yolun uzak
Kurdular bize tuzak
Bu yıl da köyümüzde
Ne düğünler olacak
Gel yanuma yanuma
Gidelum yali yali
Yarim gitti ormana
Oy islandu islandu
Yarim gitti ormana
Oy islandu islandu
Sorayum ağaçlara
Hangisine yaslandu
Gel yanuma yanuma
Gidelum yali yali
-
Ah havalanma telli durnam
Aman aman aman hey
Uçup gitti yele karşı
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
**
Zülüflerin tel tel olmuş
Aman aman aman ey
Döküp gitme ele karşı
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
**
Evler yıkan beller büken
Kanlı mı oldun kervan kıran dön dön dön dön
**
Ahh şahinim var bazlarım var
Aman aman aman hey
Baharım var yazlarım var
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
****
Yara tenha sözlerim var
Aman aman aman hey
Ben diyemem ele karşı
Ah niye doğdun sarı yıldız
Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön
**
Evler yıkan beller büken
Kanlı mı oldun kervan kıran dön dön dön dön
-
Bulut gelir seher ile
Çiçek açar bahar ile
Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Bulut gelir pare pare
Dördü aktır, dördü kare
Sen açtın sineme yare, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Sen açtın gönlüme yare, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Bulut gelir duman olur
Dağı taşı dolandırır
Ahım tutar süründürür, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
Ahım tutar süründürür, yağma yağmur
Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır
-
Bilmem hayal miydi yoksa düş müydü
Gönül arzusunu buldu bu gece
Yalın kılıç mıydı bir ateş miydi
İçerim köz ile doldu bu gece
***
Bilemedim gece ile gündüzü
Seçemedim güneş ile yıldızı
Mestane gözleri mest etti beni
Aklımı başımdan aldı bu gece
***
Vardım huzuruna gördüm yüzünü
Haydar semahını döndüm bu gece
Kurak toprak idim gül bahçesinde
Çağladım aktım sel oldum bu gece
-
Ah hamamcı bu hamama aman
Güzellerden kim gelir
Ah ne bileyim ay efendim aman
Günde yüzbin can gelir
***
Ardında cariyesi ile aman
Önünde sultan gelir
Yağma yağmur esme rüzgar aman
Yolda yolcum var benim aman
Ah serimi sevdaya saldım aman
Yar ile cengim var benim
-
Söylenir gezersin de
Yaban ellerde diyar ellerde
Bağdat diyarına da
Vardın mı durnam vardın mı durnam
Medine şehrinde fadime anayı
Efendim naslı sunayı
Makamı boylarıda
Gördün mü durnam gördün mü durnam
Medet dergahında da gülüm var
Yar yar efendim
Gülüm var yar yar
O dergaha da yüzlerin
Sürdün mü durnam sürdün mü durnam
Tılsım erenleri dost elinden
Kırkların narına durdun mu durnam
Ah yar yar, yar dost dost
Medet yar aman
Kul Hüseyin der ki biz de varalım
Varıp dergahında yüzler sürelim sürelim
Canları feda edip dostları görelim
Sen de bu sırlara erdin mi durnam
Ah yar yar, yar dost dost
Medet yar yar aman
-
Hasretinden yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
Hasretinden yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
***
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
-
Arakçının mendedir ceyran
Sermişem çemendedir ceyran
Alem güzele dönse ceyran
Menim gözüm sendedir ceyran
***
Aşığın çohtur senin çohtur
Kirpiğin ohtur senin ohtur
Derdinden men deliyem
Heç haberin yohtur senin yohtur
***
Derdinden men deliyem ceyran
Haberin yohtur senin ceyran
Ulduz dönüp ay olmaz ceyran
Vaz geçmeden yaz olmaz ceyran
***
Gönül seven gözele ceyran
Güzellikte tay olmaz ceyran
Aşığın çohtur senin çohtur
Kirpiğin ohtur senin ohtur
***
Derdinden men deliyem
Heç haberin yohtur senin yohtur
Derdinden men deliyem ceyran
Haberin yohtur senin ceyran
-
Kütahya'nın pınarları akışır,
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır
***
Asalı'ya çuha şalvar yakışır
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
***
Salın gelip musallaya dayandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı
***
Seni vuran oğlan nasıl dayandı?
***
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu?
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?
-
İğdeler göverdi mi
Aman dalları bel verdi mi
Bekledim kuşluk vakti
Aman söz verdi de gelmedi
***
Tin tin gelir pırnar başına
Şşşt kız bakma emmim oğluna
***
İğdenin dallarına
Aman ben yandım boylarına
Yatsam da hiç kalkmasam
Aman o yarin kollarına
***
Tin tin gelir pırnar başına
Şşşt kız bakma emmim oğluna