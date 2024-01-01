Oy Çalamadım Gitti (Sürmene) Oy çalamadum gitti Sürmene havasuni Oy çalamadum gitti Sürmene havasuni Bu yıl da yiyemedum Hamsunin tavasuni Gel yanuma yanuma Gidelum yali yali Sürmene yolun uzak Kurdular bize tuzak Sürmene yolun uzak Kurdular bize tuzak Bu yıl da köyümüzde Ne düğünler olacak Gel yanuma yanuma Gidelum yali yali Yarim gitti ormana Oy islandu islandu Yarim gitti ormana Oy islandu islandu Sorayum ağaçlara Hangisine yaslandu Gel yanuma yanuma Gidelum yali yali

Başımda Altın Tacım Başımda Altın Tacım Hem Susuzum Hem Açım Yarimi Bana Verin Gerisi Anam Bacım *** Yarimi Bana Verin Gerisi Anam Bacım Gidiyorum Evinizden Gülüm Kurtulam Dilinizden *** Yeşil Baş Ördek Olsam Su İçmem Gölünüzden Yeşil Baş Ördek Olsam Su İçmem Gölünüzden

Zeytinyağlı (Gelin Nazlanmasın) Zeytinyağlı yiyemem aman Basma da fistan giyemem aman Basma da fistan giyemem aman Senin gibi cahile Ben efendim diyemem aman Ben efendim diyemem aman *** Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? *** Kara üzüm asması Ah, yeşil olur yazması Ah, yeşil olur yazması Ben yârimden ayrılmam Ah, kara yazı yazmasın Mevla'm kara yazı yazmasın *** Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? *** Asmadan üzüm aldım Sandıkla çeyiz sardım Sandıkla çeyiz sardım Verin benim yârimi Annemden izin aldım Annemden izin aldım *** Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde? Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde?

Gele Gele Geldik Gele gele geldik Bir kara taşa Yazılanar gelir Sağ olan başa Emman efendim Yazılanar gelir Sağ olan başa Emman efendim Bizi hasret koyan Kavim kardaşa Bir ayrılık, bir yoksulluk Bir ölüm Emman efendim Bir ayrılık, bir yoksulluk Bir ölüm Emman efendim Nice sultanları Tahttan indirir Nicesinin Gül benzini soldurur Emman efendim Nicesinin Gül benzini soldurur Emman efendim Niceleri dönmez Yola gönderir Bir ayrılık, bir yoksulluk Bir ölüm Emman efendim Bir ayrılık, bir yoksulluk Bir ölüm Emman efendim

Havalanma Telli Durnam Ah havalanma telli durnam Aman aman aman hey Uçup gitti yele karşı Ah niye doğdun sarı yıldız Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön ** Zülüflerin tel tel olmuş Aman aman aman ey Döküp gitme ele karşı Ah niye doğdun sarı yıldız Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön ** Evler yıkan beller büken Kanlı mı oldun kervan kıran dön dön dön dön ** Ahh şahinim var bazlarım var Aman aman aman hey Baharım var yazlarım var Ah niye doğdun sarı yıldız Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön **** Yara tenha sözlerim var Aman aman aman hey Ben diyemem ele karşı Ah niye doğdun sarı yıldız Mavi yıldız yıldız yıldız yıldız dön ** Evler yıkan beller büken Kanlı mı oldun kervan kıran dön dön dön dön

Bultu Gelir Bulut gelir seher ile Çiçek açar bahar ile Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır Herkes sarılmış yâr ile, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır Bulut gelir pare pare Dördü aktır, dördü kare Sen açtın sineme yare, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır Sen açtın gönlüme yare, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır Bulut gelir duman olur Dağı taşı dolandırır Ahım tutar süründürür, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır Ahım tutar süründürür, yağma yağmur Esme bre deli rüzgâr, yârim yoldadır

Bu gece Bilmem hayal miydi yoksa düş müydü Gönül arzusunu buldu bu gece Yalın kılıç mıydı bir ateş miydi İçerim köz ile doldu bu gece *** Bilemedim gece ile gündüzü Seçemedim güneş ile yıldızı Mestane gözleri mest etti beni Aklımı başımdan aldı bu gece *** Vardım huzuruna gördüm yüzünü Haydar semahını döndüm bu gece Kurak toprak idim gül bahçesinde Çağladım aktım sel oldum bu gece

Ah Hamamcı Ah hamamcı bu hamama aman Güzellerden kim gelir Ah ne bileyim ay efendim aman Günde yüzbin can gelir *** Ardında cariyesi ile aman Önünde sultan gelir Yağma yağmur esme rüzgar aman Yolda yolcum var benim aman Ah serimi sevdaya saldım aman Yar ile cengim var benim

Söylenir Gezersin (semah) Söylenir gezersin de Yaban ellerde diyar ellerde Bağdat diyarına da Vardın mı durnam vardın mı durnam Medine şehrinde fadime anayı Efendim naslı sunayı Makamı boylarıda Gördün mü durnam gördün mü durnam Medet dergahında da gülüm var Yar yar efendim Gülüm var yar yar O dergaha da yüzlerin Sürdün mü durnam sürdün mü durnam Tılsım erenleri dost elinden Kırkların narına durdun mu durnam Ah yar yar, yar dost dost Medet yar aman Kul Hüseyin der ki biz de varalım Varıp dergahında yüzler sürelim sürelim Canları feda edip dostları görelim Sen de bu sırlara erdin mi durnam Ah yar yar, yar dost dost Medet yar yar aman

Hasretinle Yandı Gönlüm Hasretinden yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm Hasretinden yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm *** Evvel yükseklerden uçtu Düze indi şimdi gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Gelecektin gelmez oldun Halimi hiç sormaz oldun Yaralarımı sarmaz oldun Yokluğundan öldü gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Aramızda karlı dağlar Hasretin bağrımı dağlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm *** Gözlerimde kanlı yaşlar Hasretin bağrımda kışlar Başa geldi olmaz işler Yokluğundan öldü gönlüm Yokluğundan öldü gönlüm

Ceyran Arakçının mendedir ceyran Sermişem çemendedir ceyran Alem güzele dönse ceyran Menim gözüm sendedir ceyran *** Aşığın çohtur senin çohtur Kirpiğin ohtur senin ohtur Derdinden men deliyem Heç haberin yohtur senin yohtur *** Derdinden men deliyem ceyran Haberin yohtur senin ceyran Ulduz dönüp ay olmaz ceyran Vaz geçmeden yaz olmaz ceyran *** Gönül seven gözele ceyran Güzellikte tay olmaz ceyran Aşığın çohtur senin çohtur Kirpiğin ohtur senin ohtur *** Derdinden men deliyem Heç haberin yohtur senin yohtur Derdinden men deliyem ceyran Haberin yohtur senin ceyran

Ova Garibi Amman Amman, amman Aman, ben bir garip bülbül idim Sarpa tünedim Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim Ben bu kara bahtı çok yerlerde sınadım Kara taşa bassam izim bellidir Amman Amman, amman Aman, yüce dağ başında Bir top kar idim Yel vurdukça ılgıt ılgıt eridim Evvel yârin sevdiği de ben idim Şimdi gurbet gurbet gezen ben oldum

Kütahya'nın Pınarları Kütahya'nın pınarları akışır, Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır Devriyeler kol kol olmuş bakışır, bakışır *** Asalı'ya çuha şalvar yakışır *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? *** Salın gelip musallaya dayandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı Kar beyaz Vehbi'm al kanlara boyandı *** Seni vuran oğlan nasıl dayandı? *** Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı? Aman aman Vehbi öyle böyle olur mu? Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı?