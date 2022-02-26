Şad Olup Gülmedim Şarkı Sözleri
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Şad olup gülmedim de eller içinde
Benim gülüm soldu güller icinde
Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
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Gurbete gideni de gelmez diyorlar
Akar gözyaşlarım, dinmez diyorlar
Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi