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Zara Şad Olup Gülmedim Şad Olup Gülmedim Şad olup gülmedim de eller içinde Benim gülüm soldu güller icinde Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde Gitti benim nazlı yarim, gelmedi Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde Gitti benim nazlı yarim, gelmedi *** Gurbete gideni de gelmez diyorlar Akar gözyaşlarım, dinmez diyorlar Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar Gitti benim nazlı yarim, gelmedi Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar Gitti benim nazlı yarim, gelmedi Tüm Şarkıları