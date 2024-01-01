-
Şad olup gülmedim de eller içinde
Benim gülüm soldu güller icinde
Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
Bir bahtı karayım oy, oy kullar içinde
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
***
Gurbete gideni de gelmez diyorlar
Akar gözyaşlarım, dinmez diyorlar
Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
Sevenler murada oy, oy ermez diyorlar
Gitti benim nazlı yarim, gelmedi
-
Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
Suya hasret çöl (Suya hasret çöl)
Yıldızsız gece (Yıldızsız gece)
Yorgun kara bir deniz
Benim
Benim
İstekli hasret bir benim
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta)
Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki)
Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle)
Bilirim aşıksın güle
Gülün hâli ya kim bile
Bizim bahçedeki güle
Dolaşıp el atma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
-
Kızılkaya, yare benim varıp gittiğimi söyle
Ceketimi omuzuma vurup gittiğimi söyle
Ceketimi omuzuma vurup gittiğimi söyle
Düğün ola, bayram ola, kimler öle, kimler kala
Düğün ola, bayram ola, kimler öle, kimler kala
Atımı meçhul bir yola sürüp gittiğimi söyle
Atımı meçhul bir yola sürüp gittiğimi söyle
Muhabbetim gülüm ile, sohbetim bülbülüm ile
Kadehleri elim ile kırıp gittiğimi söyle
Kadehleri elim ile kırıp gittiğimi söyle
İçmedim meyi şarabı, hep hissettim ızdırabı
İçmedim meyi şarabı, hep hissettim ızdırabı
Kendi başıma çorabı örüp gittiğimi söyle
Kendi başıma çorabı örüp gittiğimi söyle
Bahçe kapısı sürgülü, duvarı diken örgülü
Bana düşen yaban gülü derip gittiğimi söyle
Bana düşen yaban gülü derip gittiğimi söyle
Hüzün sardı dört yanımı, depreştirdi hicranımı
Hüzün sardı dört yanımı, depreştirdi hicranımı
Kuş kadar kalan canımı verip gittiğimi söyle
Kuş kadar kalan canımı verip gittiğimi söyle
-
Eklemedir koca konak ekleme (aman aman)
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma
***
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar yoldan geldim, yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
Aman aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Orta da boylu bir yiğide vurgunum
***
Bizim bağa gideriken serhaya (aman aman)
Çektiler kolumdan beni tenhaya
Çektiler kolumdan beni tenhaya
***
Nasıl edeyim başımdaki sevdaya? (aman aman)
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
Aman aman dostlar kabir de bana dar gelir
Bu gençlikte ölüm bana zor gelir
-
Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
***
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
***
Suya hasret çöl (Suya hasret çöl)
Yıldızsız gece (Yıldızsız gece)
Yorgun kara bir deniz
Benim
Benim
İstekli hasret bir benim
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter (Gelecek karanlık gölgelerini bize doğru uzatmakta)
Bir dert de sen katma bülbül (Umutlarım bir türküyle avunur, belki)
***
Bilirim aşıksın güle (Bilirim aşıksın güle)
Bilirim aşıksın güle
Gülün hâli ya kim bile
Bizim bahçedeki güle
Dolaşıp el atma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Bülbüllerin aslı mısın? (Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül
-
Suçum neyse cezamı ver çekeyim
Bir ömürde yollarında öleyim
Katip ol da ben boynumu bükeyim
Kaldır aramızdan bu dargınlığı
Katip ol da ben boynumu bükeyim
Kaldır aramızdan bu dargınlığı
Bileyim bileyim sebebini bileyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Bileyim bileyim sebebini bileyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Bir dağ olsan konuşurdun benimle
Bir taş olsan acıtırdın canımı
Yeter al başımı akıt kanımı
Kaldır aramızdan bu dargınlığı
Yeter al başımı akıt kanımı
Kaldır aramızdan bu dargınlığı
Bileyim bileyim sebebini bileyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Bileyim bileyim sebebini bileyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Bileyim bileyim sebebini bileyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
Hakim ol da savcı ol da
Ben cezamı çekeyim
-
Anadolu Anadolu
Dört bir yanı sevda dolu
Veysel dolu Yunus dolu
Abdal dolu Rumi dolu
Hak aşkına gönül veren
Aşık dolu Anadolu
Anadolu Anadolu
Dört bir yanı bilge dolu
Tarih dolu kültür dolu
Şehit dolu göçler yolu
Hak aşkına gönül veren
Aşık dolu Anadolu
-
Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Kalksın semah eylesin anaynan bacı
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
İki durnam gelir pirim Bağdat elinden
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Dost kanadını kırmış pirim, ne gelir elden?
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, has nenni nenni
Nenni nenni, nenni nenni, dost nenni nenni
Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa
Kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa
Meydana gel meydana, meydana gel meydana
Meydan erenlerindir, semah dönenlerindir
Semah dönenlerindir dost dost
-
Sen orada ben burada biraz yakın olalım
Dal ile asma gibi birbirini saralım
Sen orada ben burada biraz yakın olalım
Dal ile asma gibi birbirini saralım
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Yak ateşi ateşi
Kızgın ocağın taşı
Ateşlerde yanası
Oğlan babanın başı
Yak ateşi ateşi
Kızgın ocağın taşı
Ateşlerde yanası
Oğlan babanın başı
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Senin için yaptırdım kadifeden minderi
Çek altına da otur
O gaybana andırı
Senin için yaptırdım kadifeden minderi
Çek altına da otur
O gaybana andırı
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
Bir şey diyeyim sana
Sevdan öldürür beni oy
Kül oldum yana yana
Gel ha bele gel ha bele bu yana
-
Davul olur zurna olur tar olur
Türküler susmaz dostum bir destan olur
Davul olur zurna olur tar olur
Türküler susmaz dostum bir destan olur
Yağmur olur dolu olur kar olur
Türküler susmaz dostum türküler susmaz
Türküler susmaz türküler gürler
Akan sulardan daha özgür türküler
Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler
Uçan kuşlardan daha özgürler
Halay olur zeybek olur bar olur
Her gönülde başka başka yar olur
Halay olur zeybek olur bar olur
Her gönülde başka başka yar olur
Dert çeken oldukça türkü var olur
Türküler susmaz dostum türküler susmaz
Türküler susmaz türküler gürler
Akan sulardan daha özgür türküler
Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler
Uçan kuşlardan daha özgür türküler
Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler
Akan sulardan daha özgür türküler
Türküler susmaz susmaz türküler gürler gürler
-
Bir tipiye yakalandım yaz günü
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Ak düştü saçıma ararım dünü
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Bilemedim bahar ile yazımı
Vah bana bana bana
Felek bilmem çektiğime razımı
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Elim tutmaz çalamam ki sazımı
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Aşık Emrah Figan ile zar ile
Vah bana bana bana
Parelendi yürek bir çift söz ile
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
Dost selamın olmaz tatlı dil ile
Vah bana bana bana
Nasıl iştir anlamadım ne bilem
Vah benim başıma hey kar yağdı saçıma
-
Bin cefalar etsen almam üstüme, oy (üstüme, oy)
Gayet şirin geldi dillerin dostum, oy (dillerin, oy)
Varıp yad ellere meyil verirsen, oy (verirsen, oy)
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Kış ola bağlana yolların dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
İlahi onmaya yârdan ayıran, oy (ayıran, oy)
Bahçede bülbüller ötüyor uyar, oy (dost uyar, oy)
Kula gölge ise Allah'a ayan, oy (dost ayan, oy)
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum dostum
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler, oy (dermişler, oy)
Bu şirin canıma nasıl kıymışlar, oy (kıymışlar, oy)
İster isem Dünya malın vermişler, oy (vermişler, oy)
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
***
Sensiz Dünya malı neylerim dostum, dostum dostum?
Dostum, dostum dostum
Dostum gelsene canım
-
Yeni hamamın üstüyem balam
Ergen oğlanın dostuyam
Zülüflerin eğende
Bir birine değende
Keşke orada olaydım
Anan seni döğende
Yeni hamamın üstüyem
Ergen oğlanın dostuyam
Elin elime değeydi balam
Kolun boynuma dalaydı
Bu dağın karı menem
Yel vursa erimenem
Eller ne derse desin
Ben sene yerinmenem
Elim elime değeydi balam
Kolun boynuma dolaydı
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
***
Evven bağban idim dostun bağında
Evven bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım yar
***
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Kumru gibi gökyüzünde dönende
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
Baykuş gibi viran yurda
Konanda konanda konanda vay
***
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
Şirin gibi zülfü yardan
Ayrıldım ayrıldım ayrıldım vay
-
Kesik çayır biçilir mi?
Sular soğuk içilir mi?
Bana yârdan geç diyorlar
Seven yârdan geçilir mi?
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Ankara'nın tren yolu
Gahı eğri gahı doğru
Canım benim Anadolu
Gideyim mi senden gayrı?
Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım
Ellerin memleketinde eğlendim kaldım
Aman ben yandım, yandım, yandım, yandım, yandım
Ellerin memleketinde eğlendim kaldım
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler
Aman desinler, desinler
Şeker yesinler
Şu kız şu oğlana
Yanmış desinler