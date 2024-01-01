"Sev" dedin, seni sevdim Sana gönlümü verdim Sen istedin "Yalnız benim ol", dedin "Sen aşkımla dol", dedin Sen istedin Her günüm seninleydi Kalbim hep seni sevdi Sen istedin "Hiç ayrılık yok", dedin Sonunda kaçıp gittin Sen istedin Hani aşkımız? Hani o sözler? Ner'de o sevgili? Aşk dolu gözler Artık ne yapsan da boş Şimdi başka aşka koş Sen istedin Son pişmanlık faydasız Daha mutluyum aşksız Sen istedin Suç senin, günah senin Yalan dolu gözlerin Sen istedin Çıkma artık karşıma Bırak beni yoluma Sen istedin Hani aşkımız? Hani o sözler? Ner'de o sevgili? Aşk dolu gözler Artık ne yapsan da boş Şimdi başka aşka koş Sen istedin Son pişmanlık faydasız Daha mutluyum aşksız Sen istedin Suç senin, günah senin Yalan dolu gözlerin Sen istedin Çıkma artık karşıma Bırak beni yoluma Sen istedin Hani aşkımız? Hani o sözler? Ner'de o sevgili? Aşk dolu gözler