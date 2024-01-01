Sen İstedin Şarkı Sözleri
Zara Sen İstedin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Sen İstedin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen İstedin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
"Sev" dedin, seni sevdim
Sana gönlümü verdim
Sen istedin
"Yalnız benim ol", dedin
"Sen aşkımla dol", dedin
Sen istedin
Her günüm seninleydi
Kalbim hep seni sevdi
Sen istedin
"Hiç ayrılık yok", dedin
Sonunda kaçıp gittin
Sen istedin
Hani aşkımız?
Hani o sözler?
Ner'de o sevgili?
Aşk dolu gözler
Artık ne yapsan da boş
Şimdi başka aşka koş
Sen istedin
Son pişmanlık faydasız
Daha mutluyum aşksız
Sen istedin
Suç senin, günah senin
Yalan dolu gözlerin
Sen istedin
Çıkma artık karşıma
Bırak beni yoluma
Sen istedin
Hani aşkımız?
Hani o sözler?
Ner'de o sevgili?
Aşk dolu gözler
Artık ne yapsan da boş
Şimdi başka aşka koş
Sen istedin
Son pişmanlık faydasız
Daha mutluyum aşksız
Sen istedin
Suç senin, günah senin
Yalan dolu gözlerin
Sen istedin
Çıkma artık karşıma
Bırak beni yoluma
Sen istedin
Hani aşkımız?
Hani o sözler?
Ner'de o sevgili?
Aşk dolu gözler