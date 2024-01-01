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7/24 Dinle Misafir

Misafir Şarkı Sözleri

Zara Misafir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Misafir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Misafir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara

Zara

Misafir

  • Şen Olasın Ürgüp (Cemalım)

  • Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım

  • Ey Sevdiğim

  • Misafir - Uzun İnce Bir Yoldayım

  • Elif Dedim

  • Gurbet Türküsü

  • Hakikat Bir Sırdır

  • Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma

  • Divane Aşık

  • Köprüden Geçti Gelin

  • Bulut Bulut Üstüne

  • Hayal Kurdum

  • Beyaz Giyme Toz Olur

  • Değme Felek

  • Bu Gün Ayın Işığı

  • Haykırdı Çıktı Meşeden (Köroğlu)

  • Hastane Önünde İncir Ağacı

  • Sarı Yazma (U.H.)

  • Sille

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