Senede Bir Gün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün Gönlümde açmadan solan bir gülsün Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün Beklerim yolunu aylar boyunca Yeter ki gel bana senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım Ağarsın saçlarım, solsun yanağım Adını anmaktan yansın dudağım Bu aşka canımı adayacağım Yeter ki gel bana senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün Senede bir gün

Harikalar Ülkesi Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani ben özgür birmartı Bulutlarda bir şarkı Gökyüzünden inen bir yağmur damlası Sen aşktan kaçarken Ben tavşanı kovalarken Seninle biz nasıl yarışabiliriz Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani