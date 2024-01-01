Harikalar Ülkesi Şarkı Sözleri
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Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Gönlümde açmadan solan bir gülsün
Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün
Beklerim yolunu aylar boyunca
Yeter ki gel bana senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Ağarsın saçlarım, solsun yanağım
Adını anmaktan yansın dudağım
Bu aşka canımı adayacağım
Yeter ki gel bana senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
Senede bir gün
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Burası Harikalar Ülkesi benim için
Orası rüyalar ülkesi
Yani ben özgür birmartı
Bulutlarda bir şarkı
Gökyüzünden inen bir yağmur damlası
Sen aşktan kaçarken
Ben tavşanı kovalarken
Seninle biz nasıl yarışabiliriz
Burası Harikalar
Ülkesi benim için
Orası rüyalar ülkesi
Yani
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Söylemem gereken ne kaldı sana
Sevgiye ve aşka dair
Tutsak olduk birbirimize
Tutunmak imkansız geçmiş günlere
Sıradanlığı kabul ediyorsun
Kendi rolünüoynamak için
Susmam imkansız
Bu kördüğüme
Bırak kalbimi bırak da gitsin
Yol ver ona yanıp da bitsin
Yol ver ona uçup da gitsin
Yol ver ona rüzgarda delirsin
Yaşanmamış aşklar için
Yol ver yol ver
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