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7/24 Dinle Emanet (İnternet)

Emanet (İnternet) Şarkı Sözleri

Zara Emanet (İnternet) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Emanet (İnternet) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet (İnternet) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zara

Zara

Emanet (İnternet)

  • Sensiz Olmuyor

  • Ah İstanbul

  • Annem

  • Yine O Menekşe Gözler

  • Ötme Bülbül

  • Gönül Dağı

  • Git (Yerin Hazır)

  • Beni Unutma

  • Adıyaman Türküsü

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