-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni, bana vermiyor
Hasretin içimde, bir alev gibi
Sensiz geçen her gün, bir asır gibi
Nerdesin sevgilim, dön artık bana
Düşmüşüm peşine bir deli gibi
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni, bana vermiyor, bana vermiyor
Bana vermiyor
-
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
***
Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım?
Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım?
***
Bilseydim o ışıklı gecelerine
Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim?
***
Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle
Acımadan kollarına hiç iter miydim?
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
O kahpe yüreğinle baş edemedim
***
Ah İstanbul yine harcadın beni
Menekşe gözlerimle gülüşemedim
Ah İstanbul yine harcadın beni
Çocukluk günlerime ben dönemedim
-
Bir yar için seni terk edip gittim
Vicdanıma bir sor ne acı çektim
Kendimi ben sana emanet ettim
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden
Kimse anlamıyor garip halimden
Senin hasretini duydum derinden
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
***
Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna
Suçuna bağışla sarıl boynuna
Biz bize yaşarken geldik oyuna
Eller kadir kıymet bilmiyor annem
Senin kadar kimse sevmiyor annem
-
Ah yine o menekşe gözler aralı
Oya kirpiklerde yaşlar sıralı
Uyu ey gönlümün nazlı maralı
***
Susun garip kuşlar
Ötmeyin susun
Güzeller güzeli yavrum uyusun
***
Susun garip kuşlar
***
Ötmeyin susun
Yetimler güzeli yavrum uyusun
***
Uyu yavrum ninni diyeyim sana
Şu mahzun gönlümü salma hicrana
Sen kaldın gidenden hatıra bana
***
Susun garip kuşlar
Ötmeyin susun
Güzeller güzeli yavrum uyusun
***
Susun garip kuşlar
Ötmeyin susun
Yetimler güzeli yavrum uyusun
-
Ötme bülbül ötme, şen değil bağım
Dost senin derdinden ben yana yana
Tükendi fitilim eridi yağım
Dost senin derdinden ben yana yana
Ya dost, ya dost, ya dost, dost
Deryadan bölünmüş sellere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Vakitsiz açılmış güllere döndüm
Dost senin derdinden ben yana yana
Ya dost, ya dost, ya dost, dost
Haberim duyarsın peyikler ile
Yaramı sarsınlar şehitler ile
Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile
Dost senin derdinden ben yana yana
Ya dost, ya dost, ya dost, dost
Abdal pir sultan'ım, doldum eksildim
Yemeden içmeden sudan kesildim
Zülfün kemendine kondum asıldım
Dost senin derdinden ben yana yana
Ya dost, ya dost, ya dost, dost
-
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy,yar oy,
Yar oy, yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy
Yar oy, yar oy yar
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden yar oy, yar oy
Yar oy, yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden yar oy, yar oy
Yar oy, yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
-
Bir türlü seni elimde tutamadım yar,
Ne yapdıysam ne ettiysem olmadı yar,
Bin kere dünyaya gelsem yinede seni,
Hep seni seveceğim yar,
En karanlık günlerimde hep yanındaydın yar,
En çaresiz gecelerde çıkıp geldin yar,
Senle ağladım senle güldüm,
Sensizliğe alışamadım yar,
Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git,
Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını,
Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman,
Utanma yerin hazır dön,
Git hiç olmadığı kadar benden uzaklara git,
Sev hiç sevmediğin kadar çok sev başkalarını,
Dön benim gibi yapayalnız kaldığın zaman,
Utanma yerin hazır dön…
-
Unutma beni sakın unutma
Ayrılık varmış yolun sonunda
Bu ilk sabahım sensiz kaldığım
Ve saatlerce donup kaldığım
Beni unutma, beni unutma
Beni unutma, sakın unutma
Sana verdiğim son oyuncağı
Gizli gizli öp beni hatırla
***
Hayatımda ilk gurur duyduğum
Yanımda iken hep huzur bulduğum
Bir gün görmesem deli olduğum
Bir gülüşüne ömür koyduğum
***
Beni unutma, beni unutma
Beni unutma sakın unutma
Sana verdiğim son oyuncağı
Gizli gizli öp beni hatırla
Her akşam saat tam on ikiyi vurduğu anda
Beni hatırla
-
Düz dara yar düz dara
Yar zülüfün düz dara
Doksan dokuz yarem var
Sen açtırdın yüz yara
Uy amman amman amman
Burası Adıyaman
Âlem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
Düzdedir yar düzdedir
Yar zülüfün düzdedir
Nice güzeller sevdim
Hala gönlüm sendedir
Uy amman amman amman
Burası Adıyaman
Âlem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman