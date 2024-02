Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem "Deli" diyorlar bana, desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişmem Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem "Deli" diyorlar bana, desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişmem Hayatta en zor olan bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak Hayatta en zor olan bir insanı tanımak Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem "Deli" diyorlar bana, desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem "Deli" diyorlar bana, desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem "Daha yolun başındasın değişirsin" diyorlar Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar "Daha yolun başındasın değişirsin" diyorlar Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir Bazen küçük bir an için ömür bile verilir