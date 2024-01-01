Sevdim Seni Şarkı Sözleri
Zara Sevdim Seni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zara Sevdim Seni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdim Seni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
"Deli" diyorlar bana, desinler değişemem
Desinler değişemem
Desinler değişmem
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
"Deli" diyorlar bana, desinler değişemem
Desinler değişemem
Desinler değişmem
Hayatta en zor olan bir insanı tanımak
Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak
Hayatta en zor olan bir insanı tanımak
Kabul etmek huylarını değişmeden bir olmak
Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir
Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
"Deli" diyorlar bana, desinler değişemem
Desinler değişemem
Desinler değişemem
Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem
"Deli" diyorlar bana, desinler değişemem
Desinler değişemem
Desinler değişemem
"Daha yolun başındasın değişirsin" diyorlar
Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar
"Daha yolun başındasın değişirsin" diyorlar
Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar
Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir
Sevgi anlaşmak değildir nedensiz de sevilir
Bazen küçük bir an için ömür bile verilir