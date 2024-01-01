Tek Başına Şarkı Sözleri
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Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım inan senin bir tek sözüne
Yalvarsam ağlasam kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere
Söyle buldun mu
Aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Söyle buldun mu
Aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa
Biz hiç ayrılmasak
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak
Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa
Biz hiç ayrılmasak
Söyle buldun mu
Aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Söyle buldun mu
Aradığın aşkı söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına