Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere Söyle buldun mu Aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına Söyle buldun mu Aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına Yine eskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa Biz hiç ayrılmasak Yine eskisi gibi beraber olsak Ne olur sanki geçenleri unutsak Hayat bitse dünya dursa, ölüm bile olsa Biz hiç ayrılmasak Söyle buldun mu Aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına Söyle buldun mu Aradığın aşkı söyle Yoksa yalnız mısın sen yine Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına