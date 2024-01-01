Tin Tin İğdeler göverdi mi Aman dalları bel verdi mi Bekledim kuşluk vakti Aman söz verdi de gelmedi *** Tin tin gelir pırnar başına Şşşt kız bakma emmim oğluna *** İğdenin dallarına Aman ben yandım boylarına Yatsam da hiç kalkmasam Aman o yarin kollarına *** Tin tin gelir pırnar başına Şşşt kız bakma emmim oğluna

Başı Dertte Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** O kendi kabahatini biliyor Utanmıyor bir de af diliyor Giderse ben ölürüm sanıyor Zavallım nasıl hayal görüyor *** İlk günler her şey o biçim Her cümlesinde canım cicim Bugün artık bir karar verdim Ruh eşim için kötü bir seçim *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Başı dertte *** O sadece kendini seviyor Usanmıyor beni deli ediyor Biterse ben ölürüm sanıyor Zavallım nasıl da inanıyor *** İlk günler her şey o biçim Her cümlesinde canım cicim Bugün artık bir karar verdim Ruh eşim için kötü bir seçim *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte *** Bana yalvaracak yine ağlayacak Ama gelmesin o niyetle Kaderin ona farklı bir sürprizi var Başı dertte, başı dertte

Issız Ada Herkes gitmişti evine boştu bütün sokaklar Sırlarda saklanmıştı bizim gibi yalnızlar Bana takılmıştı bakışların Kaçmasınlar bana dalsınlar Korkulur mu aşktan beni göze alsınlar Dudağındaki kuru çölde yağmur olayım Gerçek aşk vardır ona bir inanırsan sende *** Ne gerek sen varsan ekmeğe tuza Yaşarım bir ömür ıssız adada bile Ne gerek sen varsan ateşe dumana Yaşarım bir ömür ıssız adada bile *** Ayrılıklar kırık hayaller dolu bütün hayatlar Bulana kadar sevdiğini yalnızdır insanlar Dudağındaki kuru çölde yağmur olayım Gerçek aşk vardır ona bir inanırsan sende *** Ne gerek sen varsan ekmeğe tuza Yaşarım bir ömür ıssız adada bile Ne gerek sen varsan ateşe dumana Yaşarım bir ömür ıssız adada bile

Misafir Gözü korktu sıkılıp kaçtı Ne kadar masumdu Ne kadar utangaçtı Masalın kahramanı gitti Ve masal böyle bitti Yoluna devam etti *** Anılar kaybolmadan Ve sabır usanmadan İnat ettim bekledim Ahh hiç umutsuz olmadım Çabalarken uğruna bi şikâyet etmedim *** Fallarda çıkan biri var Gönlüme bir misafir var Kaç vakte kadar bilmem Pişmanım diyen biri var *** Oooof bi dilek tutmuştum Denize atmıştım Oooof üzülüp susmuştum Ben ona küsmüştüm *** Beni böyle bırakıp gitti Ne kadar kırılmıştım Ne kadar üzülmüştüm Masalın kahramanı gitti Ve masal böyle bitti Yoluna devam etti *** Anılar kaybolmadan Ve sabır usanmadan İnat ettim bekledim Ahh hiç umutsuz olmadım Çabalarken uğruna bi şikâyet etmedim *** Fallarda çıkan biri var Gönlüme bir misafir var Kaç vakte kadar bilmem Pişmanım diyen biri var

Ödeme Vakti Yalnız kaldığında akıllandın mı? Aynalardan utandın mı? Yüzüne güldüm diye kendince umutlandın mı? *** Kara listede adın en üstte kıyamam şaşırdın mı? Söyle ne oldu gözlerin doldu duygulandın mı? Aşkımın asaleti var harcatamam onu bu kadar Son gülenin vakti geldi gülüyorum *** Gerçeği gördün şimdi ondan mı döndün şimdi Sana bir ceza buldum veresiye geçmez Ödeme vakti şimdi

Palavra Bu son kadeh geri dönemeyiz Geçip, geçip kendimizden geçip Ne bir gece ve aynı netice Çakırkeyif hepimiz iyiyiz Bu son kadeh geri dönemeyiz Geçip, geçip kendimizden geçip *** Ne bir telefon ne de bir haber Ne bir üzgün var ne de bir pişman Anlamsızca yok olurlar hemen Sorun varsa hep toz olurlar *** Aaah her şeyi unutmalı Aaah kafayı dağıtmalı Aaah aşka saygım kalmadı Aaah sabrım kalmadı *** Ne dünya umurumda ne de o umurumda Derdimi bıraktım barın kapısında Gelene selam çak gideni uğurla Aşka inanmak bence palavra *** Ne dünya umurumda ne de o umurumda Derdimi bıraktım barın kapısında Gelene selam çak gideni uğurla Aşka inanmak bence palavra