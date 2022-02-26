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Zara Uzun İnce Bir Yoldayım Uzun İnce Bir Yoldayım Misafir geldim bu yola Emekle sevgi yoğrula Söz vermişti bülbül güle Vuslat yeri aynım ola *** Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm hayli zamanda İki kapılı bir handa Yürüyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** İki kapılı bir handa Yürüyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** Şaşar Veysel işbu hale Gah ağlayı gah güle Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy *** Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece, Gündüz gece, gündüz gece, Gündüz gece oy Tüm Şarkıları