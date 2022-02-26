Uzun İnce Bir Yoldayım Şarkı Sözleri
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Zara
Uzun İnce Bir Yoldayım
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Misafir geldim bu yola
Emekle sevgi yoğrula
Söz vermişti bülbül güle
Vuslat yeri aynım ola
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm hayli zamanda
İki kapılı bir handa
Yürüyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
İki kapılı bir handa
Yürüyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayı gah güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece,
Gündüz gece, gündüz gece,
Gündüz gece oy