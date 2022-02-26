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Zara Yare Söyleme Yare Söyleme Seher Yeli Bizim Ele Gidersen Nazlı Yare Küstüğümü Söyleme Ne Hallara Düştüğümü Sorarsa O Yar Beni Sorarsa Bağrıma Taş Bastığımı Ona Söyleme Yare Söyleme... *** Ağrılar Baş Tutar Ahuzardayım Mansur Gibi Çekilmişim Dardayım Gezer Dolaşırım Da Bilmem Nerdeyim Deli Deli Estiğimide Söyleme... *** Belki Bir Gün Çıkar Gelir Diyorlar, Gönül Muradını Da Alır Diyorlar, Seven Sevdiğini Bulur Diyorlar, Umudumu Kestiğimi Ona Söyleme... Tüm Şarkıları