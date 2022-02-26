Yare Söyleme Şarkı Sözleri
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Seher Yeli Bizim Ele Gidersen
Nazlı Yare Küstüğümü Söyleme
Ne Hallara Düştüğümü Sorarsa
O Yar Beni Sorarsa
Bağrıma Taş Bastığımı Ona Söyleme
Yare Söyleme...
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Ağrılar Baş Tutar Ahuzardayım
Mansur Gibi Çekilmişim Dardayım
Gezer Dolaşırım Da
Bilmem Nerdeyim
Deli Deli Estiğimide Söyleme...
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Belki Bir Gün Çıkar Gelir Diyorlar,
Gönül Muradını Da Alır Diyorlar,
Seven Sevdiğini Bulur Diyorlar,
Umudumu Kestiğimi Ona Söyleme...