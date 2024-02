Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi ? Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi ? Un manoir à Neuchâtel1, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble, découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche, excusez-moi Finie l'hypocrisie, moi je me casse de là J'en ai marre des langues de bois Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça ! Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble, découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité