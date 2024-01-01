Zehra Belevi

Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani ben özgür birmartı Bulutlarda bir şarkı Gökyüzünden inen bir yağmur damlası Sen aşktan kaçarken Ben tavşanı kovalarken Seninle biz nasıl yarışabiliriz Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani