Zehra Belevi

Söylemem gereken ne kaldı sana Sevgiye ve aşka dair Tutsak olduk birbirimize Tutunmak imkansız geçmiş günlere Sıradanlığı kabul ediyorsun Kendi rolünüoynamak için Susmam imkansız Bu kördüğüme Bırak kalbimi bırak da gitsin Yol ver ona yanıp da bitsin Yol ver ona uçup da gitsin Yol ver ona rüzgarda delirsin Yaşanmamış aşklar için Yol ver yol ver

Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani ben özgür birmartı Bulutlarda bir şarkı Gökyüzünden inen bir yağmur damlası Sen aşktan kaçarken Ben tavşanı kovalarken Seninle biz nasıl yarışabiliriz Burası Harikalar Ülkesi benim için Orası rüyalar ülkesi Yani