İstanbul'un Hanımları Şarkı Sözleri
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Zehra Bilir
İstanbul'un Hanımları
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Çadır altı minare
El ettim eski yâre
Çadır altı minare
El ettim eski yâre
Anam kurban ben kurban da
Setre pantollu yâre
Anam kurban ben kurban da
Setre pantollu yâre
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Kara koyun etli olur
Kavurması tatlı olur
Kara koyun etli olur
Kavurması tatlı olur
Dul yerine varan kız da
Ölmez ama dertli olur
Dul yerine varan kız da
Ölmez ama dertli olur
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Evlerinin direği
Kardan beyaz bileği
Evlerinin direği
Kardan beyaz bileği
Yarından ayrılanın da
Elbet yanar yüreği
Yarından ayrılanın da
Elbet yanar yüreği
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Helvacı helva
Keten tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
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Bağlamamın düğümü
İsterler öldüğümü
Sağ yanım yastık ister
Sol yanım sevdiğimi
Bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların güllere
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline
Yaylaya gidesice
Gülleri solasıca
Ne yaman güzel imiş
Allah'tan bulasıca
Bağlamamın telleri
Açıldı mı yaylaların güllere
Türkmen kızı kınalar yakmış eline
Altın kemer yakışıyor beline
***
Ek Dörtlük
Yayla yolu yar yolu
Kolunda testi dolu
Testi kulpun kırılsın
Yoruldu yarin kolu
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Beni unutma ki sana yanmışım
Cefaya katlanmış, zehre kanmışım
Anladım nihayet, ben aldanmışım
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Bil ki sen sihirli güzel gözlerinle
Ruhumu okşayan tatlı sözlerinle
Bitmeyen bir ızdırap yarattın gönlümde
Unutamam bu hicranı ömrümde
Hülyanla dolu bak her şey mehtap deniz
Geceler yıldızlar sanki hepsi senden birer iz
Aşkın bir serap sevgin bir masal oldu
Atılmış bir gonca gibi ruhum sararıp soldu
Ateşli dudakların yalnız benimdi
Titreyen kalbimin en güzel yeri senindi
En son hatıran ilk günün sevinci
Kirpiklerinden yanağıma düşen küçük bir inci
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Mümkün mü unutmak güzelim
Neydi o akşam, neydi o akşam.
***
Hülya gibi, rüya gibi
Bir şeydi o akşam, bir şeydi o akşam.
***
İçtik kanarak bir ezeli.
Meydi o akşam, meydi o akşam.
***
Hülya gibi, rüya gibi
Bir şeydi o akşam, bir şeydi o akşam.
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Eminem'in babası çikolata almış
Eminem yemeden bayılmış
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
*
Eminem'in babası karyola almış
Eminem yatmadan bayılmış
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
*
Panayıra gidelim, masaları satalım
Emineye bir çorap alalım
Amansın Eminem, yamansın Eminem
Akşama gel bizde kalalım
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Düş ben gibi bir aşka sadâkat ne imiş gör
Vuslat demi beklerken o firkât ne imiş gör
Yok yok güzelim düşme sakın öyle belâya
Gel kalbime gir orda felâket ne imiş gör
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