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7/24 Dinle İstanbul'un Hanımları

İstanbul'un Hanımları Şarkı Sözleri

Zehra Bilir İstanbul'un Hanımları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zehra Bilir İstanbul'un Hanımları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İstanbul'un Hanımları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zehra Bilir

Zehra Bilir

İstanbul'un Hanımları

  • Helvacı

  • Görünce O Dilberi(Taş Plak)

  • Anam Olasın Ömer(Taş Plak)

  • Konyalım

  • Dikmen Güzeli

  • Segah Gazel

  • Karşıdan Gel Göreyim

  • Bağlamamın Düğümü

  • Beni Unutma

  • Son Hatıra

  • Mümkün mü Unutmak Güzelim

  • Eminem

  • Düş Ben Gibi Bir Aşka

  • Saatlerce Başbaşa

  • Oğlanın Davarı

  • Sevda Zinciri

  • Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsın

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