Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen o'sun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bi daha güler misin *** Bal damlıyor her kelimenden Kimse alamaz seni benden Öyle güzel ki yerin bende Güller açar her güldüğünde *** Her gecem günüm senin olsun Al ömrümü ne istiyorsun Bitmesin seninle bu hikayemiz Aşkınla delirdim işte tertemiz *** Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen o'sun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bi daha güler misin *** Bal damlıyor her kelimenden Kimse alamaz seni benden Öyle güzel ki yerin bende Güller açar her güldüğünde *** Her gecem günüm senin olsun Al ömrümü ne istiyorsun Bitmesin seninle bu hikayemiz Aşkınla delirdim işte tertemiz *** Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen o'sun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bi daha güler misin *** Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen o'sun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bi daha güler misin *** Nasıl da güzel gülüyorsun