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Zekai Tunca
Zekai Tunca
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01
Yeşil Kurbağalar
Zekai Tunca
02:45
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02
Söyleyin Güneşe Bu Gün Doğmasın
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05:10
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03
Güldürürse Bahtımın Encamı
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03:39
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04
Kara Bahtım Kem Talihim
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04:35
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05
Acemi Kürdi Peşrev
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01:20
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Seni Aşksız Bırakmam
Zekai Tunca
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Zekai Tunca
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Zekai Tunca
Güvercinim
Zekai Tunca
İçime Doğdu
Zekai Tunca
Rüyalarım Olmasa (İmkansız)
Zekai Tunca
Üzme Beni
Zekai Tunca
Zekai Tunca
Zekai Tunca
Zekai Tunca Besteleri
Zekai Tunca
Zekai Tunca-1
Zekai Tunca
Zekai Tunca-2
Zekai Tunca
Zekai Tunca-3
Zekai Tunca
Zekai Tunca-4
Zekai Tunca
Zekai Tunca-6
Zekai Tunca
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