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Zekai Tunca

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01

Yeşil Kurbağalar

Zekai Tunca 02:45
02

Söyleyin Güneşe Bu Gün Doğmasın

Zekai Tunca 05:10
03

Güldürürse Bahtımın Encamı

Zekai Tunca 03:39
04

Kara Bahtım Kem Talihim

Zekai Tunca 04:35
05

Acemi Kürdi Peşrev

Zekai Tunca 01:20
... KAPAT
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Albümler

Zil Şal ve Gül Zekai Tunca

Aşka Merakım Ezelden Zekai Tunca

Seni Aşksız Bırakmam Zekai Tunca

Beni Sevmeye Devam Et Zekai Tunca

Bahar Çiçek Çiçek - Aşka Zaman Yok Zekai Tunca

Çekemezler Sevgimizi Zekai Tunca

Altın Şarkılar-7 Zekai Tunca

Güvercinim Zekai Tunca

İçime Doğdu Zekai Tunca

Rüyalarım Olmasa (İmkansız) Zekai Tunca

Üzme Beni Zekai Tunca

Zekai Tunca Zekai Tunca

Zekai Tunca Besteleri Zekai Tunca

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