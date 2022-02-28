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7/24 Dinle Taş Yürek

Taş Yürek Şarkı Sözleri

Zeki Müren Taş Yürek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Taş Yürek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Taş Yürek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren

Zeki Müren

Taş Yürek

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Bilir Mi?

  • Elbise

  • Elektrik

  • Taksi

  • Taş Yürek

  • Barbie Bebek

  • Of

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