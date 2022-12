Zeki Müren

Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır *** Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider *** Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider

Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim sen olmasan Yaşamak neye yarar Sevgilim sen olmasan Bu dünya neye yarar *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutur Başkalarına bakma Bir gün beni unutur Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni sensiz bırakma Birazcık aşkın varsa Beni yalnız bırakma *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım