Zeki Müren

Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da Senden sadece beni sevmeni istiyorum Beş dakika baş başa kalmamız suç olsa da Senden sadece beni sevmeni istiyorum *** Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun of of Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun Beni yanlış anlama, darılma ne olursun Senden sadece beni sevmeni istiyorum *** Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı Aşkımın değerini sır gibi taşımanı Nemli bakışlarınla resmimi okşamanı Senden sadece beni sevmeni istiyorum *** Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun Beni yanlış anlama, darılma ne olursun Senden sadece beni sevmeni istiyorum Senden sadece beni sevmeni istiyorum