Beni Sevmeni İstiyorum Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Beni Sevmeni İstiyorum
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Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da
Senden sadece beni sevmeni istiyorum
Beş dakika baş başa kalmamız suç olsa da
Senden sadece beni sevmeni istiyorum
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Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun of of
Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun
Beni yanlış anlama, darılma ne olursun
Senden sadece beni sevmeni istiyorum
***
Bir gün bensiz kalsan da benimle yaşamanı
Aşkımın değerini sır gibi taşımanı
Nemli bakışlarınla resmimi okşamanı
Senden sadece beni sevmeni istiyorum
***
Çağırsam bile gelme, yorulma ne olursun
Sen üzülme, incinme, kırılma ne olursun
Beni yanlış anlama, darılma ne olursun
Senden sadece beni sevmeni istiyorum
Senden sadece beni sevmeni istiyorum