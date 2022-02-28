Zeki Müren

Hayat Öpücüğü Şarkı Sözleri
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İsyan etmedim pişman değilim
Taş bastım kan ağlayan bağrıma
İstemem kimse gelmesin yanıma
Dertliyim dertli dertliyim dertli
Taş bastım kan ağlayan bağrıma
İstemem kimse gelmesin yanıma
Dertliyim dertli dertliyim dertli
***
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedi bak kaçıverdi
***
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedi bak kaçıverdi
***
Belki dönecek tekrar sevecek
Şu garip gönlüme olanlar olmuş
Belki de o beni çoktan unutmuş
Nerde kim bilir aşıktır Allah bilir
Şu garip gönlüme olanlar olmuş
Belki de o beni çoktan unutmuş
Nerde kim bilir aşıktır Allah bilir
***
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedi bak kaçıverdi
***
Bir gülü sevdim bir onu sevdim
Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi
Gel etme dedim kal gitme dedim
Söz dinlemedi bak kaçıverdi
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Ellere kanıpta gitme sevgilim
Hayat bu gün gelir harcarlar seni
Bir de saçlarına karlar yağınca
Eskimiş şal gibi atarlar seni
***
Eğer gideceksen mani olamam
Düşersen sonunda yine bul beni
Vefasız kullardan vefa bekleme
Kıymetsiz bir pula satarlar seni
***
Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni
Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın senin için öleni
***
Sevgilim dünyanın kanunu böyle
Sevip mutlu olan var mıdır söyle
Seni benim gibi kimse anlamaz
Mutlu olamazsın başka biriyle
***
Eğer gideceksen mani olamam
Düşersen sonunda yine bul beni
Vefasız kullardan vefa bekleme
Kıymetsiz bir pula satarlar seni
***
Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni
Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni
Bulamazsın bulamazsın senin için öleni
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