Zeki Müren

İsyan etmedim pişman değilim Taş bastım kan ağlayan bağrıma İstemem kimse gelmesin yanıma Dertliyim dertli dertliyim dertli Taş bastım kan ağlayan bağrıma İstemem kimse gelmesin yanıma Dertliyim dertli dertliyim dertli *** Bir gülü sevdim bir onu sevdim Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi Gel etme dedim kal gitme dedim Söz dinlemedi bak kaçıverdi *** Bir gülü sevdim bir onu sevdim Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi Gel etme dedim kal gitme dedim Söz dinlemedi bak kaçıverdi *** Belki dönecek tekrar sevecek Şu garip gönlüme olanlar olmuş Belki de o beni çoktan unutmuş Nerde kim bilir aşıktır Allah bilir Şu garip gönlüme olanlar olmuş Belki de o beni çoktan unutmuş Nerde kim bilir aşıktır Allah bilir *** Bir gülü sevdim bir onu sevdim Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi Gel etme dedim kal gitme dedim Söz dinlemedi bak kaçıverdi *** Bir gülü sevdim bir onu sevdim Tek mevsimlikmiş ah geçiverdi Gel etme dedim kal gitme dedim Söz dinlemedi bak kaçıverdi

Ellere kanıpta gitme sevgilim Hayat bu gün gelir harcarlar seni Bir de saçlarına karlar yağınca Eskimiş şal gibi atarlar seni *** Eğer gideceksen mani olamam Düşersen sonunda yine bul beni Vefasız kullardan vefa bekleme Kıymetsiz bir pula satarlar seni *** Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın senin için öleni *** Sevgilim dünyanın kanunu böyle Sevip mutlu olan var mıdır söyle Seni benim gibi kimse anlamaz Mutlu olamazsın başka biriyle *** Eğer gideceksen mani olamam Düşersen sonunda yine bul beni Vefasız kullardan vefa bekleme Kıymetsiz bir pula satarlar seni *** Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın senin için öleni