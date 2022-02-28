Anılarım Şarkı Sözleri
Zeki Müren Anılarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Anılarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anılarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin?
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin?
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Ne çok sevmiştim seni ne çok hatırlar mısın?
Ne çok sevmiştim seni ne çok hatırlar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?
***
Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın?
Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın?
Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin
Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin
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Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın,
Sanma ki hikâyesi şu titreyen dalların
Düşen yaprakla biter,
Böyle bir kara sevda kara toprakla biter.
***
Ağlama olma mahzun gülerek bak yarına,
Sanma ki güzelliğin o ipek saçlarına
Dökülen akla biter,
Böyle bir kara sevda kara toprakla biter.
-
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
***
Sevgilim sen olmasan
Yaşamak neye yarar
Sevgilim sen olmasan
Bu dünya neye yarar
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Bir gün beni unutur
Başkalarına bakma
Bir gün beni unutur
Başkalarına bakma
***
Birazcık sevgin varsa
Beni sensiz bırakma
Birazcık aşkın varsa
Beni yalnız bırakma
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
***
Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
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Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
***
Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
Aşkın kanununu yazsam yeniden
Kimi ümitleri yel alır gider
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
***
Dünyanın bir yazı bir kışı vardır
Her yolun bir sonu bir başı vardır
Dünyanın bir yazı bir kışı vardır
Her yolun bir sonu bir başı vardır
***
Her aşkın sonunda göz yaşı vardır
Akar damla damla sel olur gider
Her aşkın sonunda göz yaşı vardır
Akar damla damla sel olur gider
***
Boş yere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ezelden beri
Boş yere bekleme geçen günleri
Böyledir ne yazık ezelden beri
***
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi benim gibi sever gönülden
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi senin gibi el olur gider
Kimi senin gibi el olur gider
-
Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa yine seni seveceğim
Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa yine seni seveceğim
***
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
***
Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum yine seni seveceğim
Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum yine seni seveceğim
***
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
Yine seni seveceğim
-
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Saçın yüzüne değse
Telini kıskanırım
Birine söz söylesen
Dilini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Sakın takma göğsüne
Gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden
Belini kıskanırım
***
Sakın takma göğsüne
Gülünü kıskanırım
Seni saran kemerden
Belini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça tenini
Elini kıskanırım
***
Deli ediyor beni
Gezinir her yerini
Okşadıkça tenini
Elini kıskanırım
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
***
Kıskanırım seni ben
Kıskanırım kalbimden
Bu nasıl aşk Allah'ım
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
Öleceğim derdimden
-
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
***
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
***
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
***
Bulamadım
Bulamadım
-
Ruya gibi her hatıra her yaşantı bana
Ruya gibi her hatıra her yaşantı bana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
***
Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
***
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
Hayat şarap gibidir keder de var neş'e de
Hayat şarap gibidir keder de var neş'e de
***
Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
-
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada
Hangi kalbe girdimse kaldı izim
Taşa geçer kendime geçmez sözüm
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım