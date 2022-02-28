Biz Ayrılamayız Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Biz Ayrılamayız
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Ayrıldık işte demiştim ama
Aşk lügatı yine tersten okundu
Ve anladım ki
Biz ayrılamayız
***
Ayrı bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanıp da bitmez köz gibiyiz
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
***
Aynı bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanıp da bitmez köz gibiyiz
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
***
Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız
***
Biz iki çılgın sevgiliyiz
Delicisine sevdalıyız
Öyle büyük ki bu sevgimiz
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
***
Biz iki çılgın sevgiliyiz
Delicisine sevdalıyız
Öyle büyük ki bu sevgimiz
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
***
Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız
Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile
Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız
***
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız
Ayrılamayız, ayrılamayız, ayrılamayız