Zeki Müren

Ayrıldık işte demiştim ama Aşk lügatı yine tersten okundu Ve anladım ki Biz ayrılamayız *** Ayrı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız *** Aynı bedende can gibiyiz Cana can veren kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız *** Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicisine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız *** Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicisine sevdalıyız Öyle büyük ki bu sevgimiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız *** Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile, biz ayrılamayız *** Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Ayrılamayız, ayrılamayız, ayrılamayız