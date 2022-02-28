Zeki Müren

Ellere kanıpta gitme sevgilim Hayat bu gün gelir harcarlar seni Bir de saçlarına karlar yağınca Eskimiş şal gibi atarlar seni *** Eğer gideceksen mani olamam Düşersen sonunda yine bul beni Vefasız kullardan vefa bekleme Kıymetsiz bir pula satarlar seni *** Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın senin için öleni *** Sevgilim dünyanın kanunu böyle Sevip mutlu olan var mıdır söyle Seni benim gibi kimse anlamaz Mutlu olamazsın başka biriyle *** Eğer gideceksen mani olamam Düşersen sonunda yine bul beni Vefasız kullardan vefa bekleme Kıymetsiz bir pula satarlar seni *** Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni Bulamazsın bulamazsın senin için öleni