Üzüldüğün Şeye Bak Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Üzüldüğün Şeye Bak
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Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter
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Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
***
Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler
Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu
Küsecek kadar çok mu
Küsecek kadar çok mu
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Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
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Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
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Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
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Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
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Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
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Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
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Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
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Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
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Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
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Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Üzüldüğün şeye bak
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