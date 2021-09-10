Zeki Müren

Türk Sanat Müziği’nin en önemli figürlerinden biri olan Zeki Müren 1931 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında Devlet Sanatçısı ünvanıyla ödüllendirildi. Türkiye’de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü ilk olarak Zeki Müren’e verilmiştir. Zeki Müren ayrıca Sanat Güneşi ve Paşa olarak da anılır. Üsküp’ten Bursa’ya göç etmiş bir ailenin tek çocuğu olarak Bursa’nın Hisar semtinde dünyaya geldi. Ufak tefek ve çelimsiz bir çocuktu. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulu’nda okudu. Henüz ilkokuldayken müzik yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi. Müzikli okul müsamerelerinde baş rolü hep o aldı. Hayatındaki ilk rolü bu müsamerelerden birinde çoban rolüdür. İlkokuldan sonra İstanbul’a gitmeye karar verdi. Babasının da onayıyla İstanbul Boğaziçi Lisesi’ne yazıldı. Bu okulu birincilikle bitirdi. Liseden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne girdi. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosunun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de, İstanbul Radyosunda canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğenildi. Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. O yıllarda TRT Ankara Radyosu Anadolu'da en çok dinlenen radyoydu ve İstanbul Radyosu Anadolu'dan net olarak dinlenemiyordu. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü Tunar Müren'i Yeşilköy'deki kendisine ait plak fabrikasına götürerek yine kendi eseri olan "Muhabbet Kuşu" şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı. Bu konser ve plaktan sonra Türk radyolarında program yapmaya devam etti. Radyo programları on beş yıl sürdü, bunların çoğu canlı yayın programlardı. Zeki Müren bu noktadan sonra sahne çalışmalarına ağırlık verdi. İlk sahne konserini 1955 yılında verdi. Konserlerinde genellikle T podyum kullanıyordu, saz heyetine tek tip kıyafet giydiriyordu ve kendisi genellikle çizimleri kendisine ait olan kıyafetler giyiyordu. Maksim Gazinosu’nda aralıksız 11 yıl sahne aldı. 600’ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Yaklaşık 300 tane şarkı besteledi. "Şimdi Uzaklardasın", "Manolyam", "Bir Demet Yasemen", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" gibi şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır. Zeki Müren bu şarkıları plaklara da okumuştur. Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmde sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticarî başarı kazanan bu filmden sonra, şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha oynadı. 1965'te de Arena Tiyatrosu'nca sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda baş rolü oynadı. Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. 24 Eylül 1996 günü, TRT İzmir Televizyonunda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Vasiyetinde tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına bıraktı. TEV ve Mehmetçik Vakfı, 2002 yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Ölümünün ardından sanatçının Bodrum'da son yıllarını yaşadığı evi Kültür Bakanlığı'yla yapılan protokol ile Zeki Müren Sanat Müzesi'ne dönüştürüldü ve 8 Haziran 2000 tarihinde ziyarete açıldı.