Zeki Müren

Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim *** Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim