Dudaklarında Arzu Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Dudaklarında Arzu
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Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
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Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
***
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim