Zeki Müren

Ne söylesen sen haklısın Aylar var ki görüşmedik Bir köşede oturup da Bir kadehi bölüşmedik *** Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur diyemedik Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur, dur, dur diyemedik *** Ne yazık ki o günlerin Değerini bilemedik Ne yazık ki o günlerin Değerini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın yükünü Yalnız bana yükleme *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın suçunu Yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Yollarımız ayrı, ayrı Kalplerimiz bir olsa da Her şey seni hatırlatır Kurumuş bir gül olsa da *** Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur diyemedik Kim ayırdı bizi bizden Kadere dur, dur, dur diyemedik *** Ne yazık ki o günlerin Kıymetini bilemedik Ne yazık ki o günlerin Kıymetini bilemedik *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın yükünü Yalnız bana yükleme *** Eski dost düşman olmaz Deyip de sitem etme Ayrılığın suçunu Yalnız bana yükleme *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun *** Ne zaman gelirsen gel Başıma taç olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Eskimeyen dostumsun