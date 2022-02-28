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7/24 Dinle Üzüldüğün Şeye Bak

Üzüldüğün Şeye Bak Şarkı Sözleri

Zeki Müren Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzüldüğün Şeye Bak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren

Zeki Müren

Üzüldüğün Şeye Bak

  • Eskimeyen Dost

  • Üzüldüğün Şeye Bak

  • Bilemedik

  • Kader Utansın

  • Sana Gönül Borcum Var

  • Kalpsiz Değilim

  • Yağ Yağmur

  • Bekliyorum

  • Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler

  • Akşam

  • İçime Doğdu

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