Üzüldüğün Şeye Bak Şarkı Sözleri
Zeki Müren Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Üzüldüğün Şeye Bak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzüldüğün Şeye Bak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren
Üzüldüğün Şeye Bak
-
Ne söylesen sen haklısın
Aylar var ki görüşmedik
Bir köşede oturup da
Bir kadehi bölüşmedik
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Değerini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Yollarımız ayrı, ayrı
Kalplerimiz bir olsa da
Her şey seni hatırlatır
Kurumuş bir gül olsa da
***
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur diyemedik
Kim ayırdı bizi bizden
Kadere dur, dur, dur diyemedik
***
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
Ne yazık ki o günlerin
Kıymetini bilemedik
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın yükünü
Yalnız bana yükleme
***
Eski dost düşman olmaz
Deyip de sitem etme
Ayrılığın suçunu
Yalnız bana yükleme
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
***
Ne zaman gelirsen gel
Başıma taç olursun
Sen benim eski değil
Eskimeyen dostumsun
Eskimeyen dostumsun
-
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
Aşk rüyadır çok zaman olduğu gibi bırak
***
Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
Tek sen misin ayrılan
Üzüldüğün şeye bak
***
Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
***
Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
Olmasa da çok güzel
Sevgisi sana yeter
***
Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
Yok yok deyip bir haber
Üzüldüğün şeye bak
***
Bakıp bakıp resmine
Bakıp bakıp resmine
***
Türkü yakıp ismine
Türkü yakıp ismine
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
***
Dert ekleyip derdine
Üzüldüğün şeye bak
Üzüldüğün şeye bak
-
-
-
-
-
-
-
-
-