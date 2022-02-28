Zeki Müren

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın *** Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın *** Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Yeniden yakıp geçtin Yeniden yakıp geçtin