Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne)
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Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
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Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
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Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
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Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
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Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
***
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
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Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
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Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
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Yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin
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