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7/24 Dinle Gözlerin Doğuyor Gecelerime

Gözlerin Doğuyor Gecelerime Şarkı Sözleri

Zeki Müren Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zeki Müren Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin Doğuyor Gecelerime sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Zeki Müren

Zeki Müren

Gözlerin Doğuyor Gecelerime

  • Günlerdir İçime Çöktü Ayrılık

  • Gözlerin Doğuyor Gecelerime

  • Hiçbir Şey de Gözüm Yok

  • O Çeşme

  • Anladım ki Daha Dolmamış Çilem

  • Beni Kalbinde Ara

  • Ne Olur Anla Beni

  • Seviyorum İşte Varmı Diyeceğin

  • Neler Ettin Sen Neler

  • Sana Olan Özlemim

  • Al Mendilim

  • Bir Sabah İstiyorum

  • Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete (U.H.)

  • Akşam Olunca Yarelerim Sızlar

  • Ben Zeki Müren

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