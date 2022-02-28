Gözlerin Doğuyor Gecelerime Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Gözlerin Doğuyor Gecelerime
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Günlerdir içime çöktü ayrılık
Böyle boynu bükük duruşum ondan
Günlerdir içime çöktü ayrılık
Böyle boynu bükük duruşum ondan
***
Yağacak bir bulut gibi doluyum
Böyle ağlamaklı oluşum ondan
Yağacak bir bulut gibi doluyum
Böyle ağlamaklı oluşum ondan
***
Şurası göz göze geldiğimiz yer
Şurası söyleşip güldüğümüz yer
Şurası baş başa kaldığımız yer
Buralara sık sık gelişim ondan
***
Şurası göz göze geldiğimiz yer
Şurası söyleşip güldüğümüz yer
Şurası baş başa kaldığımız yer
Buralara sık sık gelişim ondan
***
Beni yalnız koyup mahzun hallerde
Sen nasılsın acep gurbet ellerde
Beni yalnız koyup mahzun hallerde
Sen nasılsın acep gurbet ellerde
***
Geleceksin diye gözüm yollarda
Uzaklara böyle dalışım ondan
Geleceksin diye gözüm yollarda
Uzaklara böyle dalışım ondan
***
Şurası göz göze geldiğimiz yer
Şurası söyleşip güldüğümüz yer
Şurası baş başa kaldığımız yer
Buralara sık sık gelişim ondan
***
Şurası göz göze geldiğimiz yer
Şurası söyleşip güldüğümüz yer
Şurası baş başa kaldığımız yer
Buralara sık sık gelişim ondan
Buralara sık sık gelişim ondan
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Ne mektup geliyor ne haber senden
Söyle de bileyim bıktın mı benden
Ne mektup geliyor ne haber senden
Söyle de bileyim bıktın mı benden
Her akşam güneşin battığı yerden
Her akşam güneşin battığı yerden
***
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
***
Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Geçilmez gurbetin sokaklarından
İçilmez suları pınarlarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
Öptüğüm o ıslak dudaklarından
***
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
Sözlerin doğuyor gecelerime
***
Çileli doğmuşum zaten ezelden
Hasrete alıştım ne gelir elden
Çileli doğmuşum zaten ezelden
Hasrete alıştım ne gelir elden
Yaşlı gözlerime baktığım yerden
Yaşlı gözlerime baktığım yerden
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Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
Gözlerin doğuyor gecelerime
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