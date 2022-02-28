Zeki Müren

Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan *** Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı oluşum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı oluşum ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acep gurbet ellerde Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acep gurbet ellerde *** Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan Buralara sık sık gelişim ondan