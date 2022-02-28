Zeki Müren

Ne mektup geliyor ne haber senden Söyle de bileyim bıktın mı benden Ne mektup geliyor ne haber senden Söyle de bileyim bıktın mı benden Her akşam güneşin battığı yerden Her akşam güneşin battığı yerden *** Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime *** Geçilmez gurbetin sokaklarından İçilmez suları pınarlarından Geçilmez gurbetin sokaklarından İçilmez suları pınarlarından Öptüğüm o ıslak dudaklarından Öptüğüm o ıslak dudaklarından *** Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime Sözlerin doğuyor gecelerime *** Çileli doğmuşum zaten ezelden Hasrete alıştım ne gelir elden Çileli doğmuşum zaten ezelden Hasrete alıştım ne gelir elden Yaşlı gözlerime baktığım yerden Yaşlı gözlerime baktığım yerden *** Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime Gözlerin doğuyor gecelerime

Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan *** Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı oluşum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı oluşum ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acep gurbet ellerde Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acep gurbet ellerde *** Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan Buralara sık sık gelişim ondan