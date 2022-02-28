Zeki Müren

Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Rüyalarım olmasa
***
Seviyor, özlüyorum seni can pahasına
Bir fırsat ver ne olursun, beni bir daha sına
Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda
Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa
Rüyalarım olmasa
Rüyalarım olmasa