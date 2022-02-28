Zeki Müren

Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Seni görmem imkansız rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Rüyalarım olmasa *** Seviyor, özlüyorum seni can pahasına Bir fırsat ver ne olursun, beni bir daha sına Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakikanı ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Yaban gülü gibisin dağda, kırda, bayırda Seni dermem imkansız, imkansız, imkansız, rüyalarım olmasa Rüyalarım olmasa Rüyalarım olmasa