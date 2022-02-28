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Zeki Müren ile Başbaşa: Kalbimin Sahibi Sensin (Radyo Günleri)
Zeki Müren ile Başbaşa: Kalbimin Sahibi Sensin (Radyo Günleri) Şarkı Sözleri
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Zeki Müren
Zeki Müren ile Başbaşa: Kalbimin Sahibi Sensin (Radyo Günleri)
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İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
***
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
***
Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
***
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
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Sevgimizin aşkımızın üstünden
Sene geçti, mevsim geçti, ay geçti
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Hülyamızın rüyamızın üstünden
Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti
***
Ne birleştik ne ayrıldık biz senle
Kış geçti, bahar geçti, yaz geçti
Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
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Bu aşkın bu sevdanın yüzünden
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
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Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
Hayat geçti, ömür geçti, yaş geçti
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