Zeki Müren

İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı *** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı *** Arzular orada zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı *** Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı